▲昆山以台資台企為主的實體經濟發達，龍頭企業多，產業聚集性強。（圖／CFP）

記者任以芳／昆山報導

大陸昆山號稱台商大本營，去年8月金改區獲批，成為大陸首家具有兩岸特色的金融改革試驗區，創下許多「第一」。其中，大陸首個「台商發展基金」正式完成註冊設立工作，總規模最大有50億元人民幣，換算200多億台幣，尋找好的台資項目在陸發展。台商發展基金投資經理薛品嶸接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，台商基金團隊將「主動」挖掘有潛力、體質優良兩岸台企，幫助擴大發展，消費升級、節能環保、新材料的企業列為熱門標的。

▲昆山市兩岸交流中心主任陳煒。（圖／記者任以芳攝）

從1990年第一家台企落戶後，30多年來昆山台資項目數量突破了5500個。昆山市兩岸交流中心主任陳煒介紹，台資佔比以「3567」的形象概括。全市地區生產總值的30%、工業總產值的50%、利用外資的60%、進出口總額的70%，都來自於台資企業的貢獻。昆山也成為了大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。

陳煒說，去年8月，昆山金改區獲批，成為大陸第一個具有兩岸特色的金融改革試驗區。加速佈局金融業態，進一步推進跨境貿易及投資便利化業務，開創了多個「第一」：大陸首個「台商發展基金」正式完成註冊設立工作，總規模50億元（單位：人民幣，同下），重點支持台企發展和台灣青年來昆創新創業。

▲華創毅達董事、台商發展基金投資經理薛品嶸也是優秀台青。（圖／記者任以芳攝）

至於「台商發展基金」如何運作？華創毅達董事、台商發展基金投資經理薛品嶸向記者介紹，這項計畫和其他地方基金最大不同，首先總規模最大有50億元，再來是只針對有潛力的台企或剛發展的創業台青，截至目前運作已經募集9個億資本，昆山政府出資4個億，江蘇銀行4個億，剩下的是支持這項計畫的台商出資。

相較大陸各地青年孵化基地，有意願者主動投件的方式來申請。薛品嶸表示，「台商發展基金」由專業經理人私下尋找優質目標。其中，消費升級、節能環保、新材料的兩岸產業優先受到青睞，互聯網相關產業不會列入前期投資考慮。

薛品嶸強調，「我們的作法不會撒一大片網，剛開始接觸採取嚴謹、細緻的調研，來確認有發展性的追加投資項目，或有發展淺力的台青。最終目標，希望協助體質良好企業壯大轉型、掛牌上市。」

▲昆山瑪冀電子有限公司總經理程彧倞 （左一）。（圖／瑪冀電子提供）

身為台青西進創業的先行者，昆山瑪冀電子有限公司總經理程彧倞表示，公司已經完成其他融資，沒有機會接觸「台商發展基金」，但這是一項非常好的政策。對於想來對岸落地發展，或在陸有經營規模的台企、台青，如果有好項目支持會扶持，企業可以快速發展，這類基金在台灣卻比較難實現。

回顧2012年，程彧倞獨自一人西進創業，身上只帶著22萬美金背水一戰，成立瑪冀電子有限公司。主要從事一體成型功率電感的設計、生產與銷售。廣泛使用於手機、顯示器、、網通電信等帶芯片的各類智能裝置。

發展至今，瑪冀電子成為昆山一匹亮麗黑馬，疫情「宅經濟」幫助很大，遊戲機、視訊會議、在家辦公等商機，公司出貨產能大增，成長來源電動車背動元件也增多。程彧倞說，目前公司營收穩定成長，預估今年營收有2到2.5億；近期也剛完成1.3億A輪融資，元禾璞華獨家投資，預計公司明年即將完成股改，申報上市。

▲目前昆山上市掛牌台企累計25家。（圖／CFP）

據了解，目前昆山上市掛牌台企累計25家，佔江蘇省上市掛牌台企的一半以上，其中A股上市6家，佔大陸A股上市台企的七分之一。在科技創新方面，加快推動台企轉型升級，提升企業發展質效和市場競爭力。

去年底，大陸國務院批復同意昆山試驗區擴大至全市，實現「昆山就是試驗區，試驗區就是崑山」，這對於台企高質量發展也具有非常重要的意義。其中試驗區、金改區建設「雙區」聯動，政策疊加效應凸顯。一方面全力推動崑山試驗區建設升級。八次部省際聯席會議已累計爭取到123項支持舉措，昆山試驗區擴大至全市，實現了試驗區政策的全覆蓋，所有在昆台企同等享受政策紅利。