　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

首個「台商發展基金」啟動　2百億助台企、台青創發

▲昆山以台資台企為主的實體經濟發達，龍頭企業多，產業聚集性強。（圖／CFP）

▲昆山以台資台企為主的實體經濟發達，龍頭企業多，產業聚集性強。（圖／CFP）

記者任以芳／昆山報導

大陸昆山號稱台商大本營，去年8月金改區獲批，成為大陸首家具有兩岸特色的金融改革試驗區，創下許多「第一」。其中，大陸首個「台商發展基金」正式完成註冊設立工作，總規模最大有50億元人民幣，換算200多億台幣，尋找好的台資項目在陸發展。台商發展基金投資經理薛品嶸接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，台商基金團隊將「主動」挖掘有潛力、體質優良兩岸台企，幫助擴大發展，消費升級、節能環保、新材料的企業列為熱門標的。

▲▼ 2021、昆山台商專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲昆山市兩岸交流中心主任陳煒。（圖／記者任以芳攝）

從1990年第一家台企落戶後，30多年來昆山台資項目數量突破了5500個。昆山市兩岸交流中心主任陳煒介紹，台資佔比以「3567」的形象概括。全市地區生產總值的30%、工業總產值的50%、利用外資的60%、進出口總額的70%，都來自於台資企業的貢獻。昆山也成為了大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。

陳煒說，去年8月，昆山金改區獲批，成為大陸第一個具有兩岸特色的金融改革試驗區。加速佈局金融業態，進一步推進跨境貿易及投資便利化業務，開創了多個「第一」：大陸首個「台商發展基金」正式完成註冊設立工作，總規模50億元（單位：人民幣，同下），重點支持台企發展和台灣青年來昆創新創業。

▲▼ 2021、昆山台商專題 。（圖／記者任以芳攝）

▲華創毅達董事、台商發展基金投資經理薛品嶸也是優秀台青。（圖／記者任以芳攝）

至於「台商發展基金」如何運作？華創毅達董事、台商發展基金投資經理薛品嶸向記者介紹，這項計畫和其他地方基金最大不同，首先總規模最大有50億元，再來是只針對有潛力的台企或剛發展的創業台青，截至目前運作已經募集9個億資本，昆山政府出資4個億，江蘇銀行4個億，剩下的是支持這項計畫的台商出資。

相較大陸各地青年孵化基地，有意願者主動投件的方式來申請。薛品嶸表示，「台商發展基金」由專業經理人私下尋找優質目標。其中，消費升級、節能環保、新材料的兩岸產業優先受到青睞，互聯網相關產業不會列入前期投資考慮。

薛品嶸強調，「我們的作法不會撒一大片網，剛開始接觸採取嚴謹、細緻的調研，來確認有發展性的追加投資項目，或有發展淺力的台青。最終目標，希望協助體質良好企業壯大轉型、掛牌上市。」

▲▼昆山瑪冀電子、瑪冀電子有限公司總經理程彧倞 。（圖／瑪冀電子提供）

▲昆山瑪冀電子有限公司總經理程彧倞 （左一）。（圖／瑪冀電子提供）

身為台青西進創業的先行者，昆山瑪冀電子有限公司總經理程彧倞表示，公司已經完成其他融資，沒有機會接觸「台商發展基金」，但這是一項非常好的政策。對於想來對岸落地發展，或在陸有經營規模的台企、台青，如果有好項目支持會扶持，企業可以快速發展，這類基金在台灣卻比較難實現。

回顧2012年，程彧倞獨自一人西進創業，身上只帶著22萬美金背水一戰，成立瑪冀電子有限公司。主要從事一體成型功率電感的設計、生產與銷售。廣泛使用於手機、顯示器、、網通電信等帶芯片的各類智能裝置。

發展至今，瑪冀電子成為昆山一匹亮麗黑馬，疫情「宅經濟」幫助很大，遊戲機、視訊會議、在家辦公等商機，公司出貨產能大增，成長來源電動車背動元件也增多。程彧倞說，目前公司營收穩定成長，預估今年營收有2到2.5億；近期也剛完成1.3億A輪融資，元禾璞華獨家投資，預計公司明年即將完成股改，申報上市。

▲昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。（圖／CFP）

▲目前昆山上市掛牌台企累計25家。（圖／CFP）

據了解，目前昆山上市掛牌台企累計25家，佔江蘇省上市掛牌台企的一半以上，其中A股上市6家，佔大陸A股上市台企的七分之一。在科技創新方面，加快推動台企轉型升級，提升企業發展質效和市場競爭力。

去年底，大陸國務院批復同意昆山試驗區擴大至全市，實現「昆山就是試驗區，試驗區就是崑山」，這對於台企高質量發展也具有非常重要的意義。其中試驗區、金改區建設「雙區」聯動，政策疊加效應凸顯。一方面全力推動崑山試驗區建設升級。八次部省際聯席會議已累計爭取到123項支持舉措，昆山試驗區擴大至全市，實現了試驗區政策的全覆蓋，所有在昆台企同等享受政策紅利。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

城中城大火「3陸配喪命」　國台辦：積極協助家屬處理善後

華為高管婚外情3年玩膩　小三PO恩愛照下通牒「不付錢魚死網破」

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費　網友：請丟我家

城中城惡火「3名陸配罹難」　陸委會：將全力協助家屬來台

山西「煤鄉」鄉寧礦場24小時趕工　暴雨致汛情「5天運費漲25%」

搭高鐵帶活螃蟹被阻止！　男暴怒「踩死8隻」流噁心黃汁：還動嗎

港教育局要求：下學年新進教師須通過《基本法》測試

「正對著床」飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到：拍了29G內容

城中城惡火「46名死者中有大陸人」　央視曝：為早年嫁到台灣陸配

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

城中城大火「3陸配喪命」　國台辦：積極協助家屬處理善後

華為高管婚外情3年玩膩　小三PO恩愛照下通牒「不付錢魚死網破」

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費　網友：請丟我家

城中城惡火「3名陸配罹難」　陸委會：將全力協助家屬來台

山西「煤鄉」鄉寧礦場24小時趕工　暴雨致汛情「5天運費漲25%」

搭高鐵帶活螃蟹被阻止！　男暴怒「踩死8隻」流噁心黃汁：還動嗎

港教育局要求：下學年新進教師須通過《基本法》測試

「正對著床」飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到：拍了29G內容

城中城惡火「46名死者中有大陸人」　央視曝：為早年嫁到台灣陸配

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

女童滿頭血去世！　鳳梨痛心哽咽「沒耐性別做保母嘛」：她就還小啊

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

和柯基長大！貓妹連散步都要跟　狗爬式牠也行...簡直養到三條狗

大陸熱門新聞

華為高層婚內出軌逼墮胎　小三下通牒：不付錢就魚死網破

高鐵帶活螃蟹被阻　男暴怒踩死8隻

討30萬聘金　男搶走出生兒：給錢才還人

姊夫的姊夫叫什麼？他曝真相萬人傻眼了

奶爸舉高高下秒失手…摔爆兒子後腦成植物人

飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到

解放軍公布押送「越線印軍」俘虜影片 白布遮眼、人手一瓶礦泉水

女嘴破1年舌頭長出一朵菜花　醫切片嘆：拖太久了

即／大陸「神舟十三號」載人飛船順利進入預定軌道

男連吃7天柚子肌肉溶解送急救　醫醫揭危險因子

城中城3陸配喪命　國台辦：積極協助家屬

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費 網友：請丟我家

陸神舟13號人選出爐 女太空人王亞平告訴女兒：媽媽去太空摘星星

城中城惡火「46名死者中有大陸人」　央視曝：為早年嫁到台灣陸配

更多熱門

相關新聞

鎖定台商員工小額借貸！

鎖定台商員工小額借貸！

過去，台灣人到大陸初期發展，像要小額貸款不是很容易。今年2月25日經過江蘇銀保監局的開業批復後，第一家「兩岸合資」的消費金融公司蘇銀凱基領取了金融許可證獲批開業。來自台灣資深專業經理人的蘇銀消金副總裁華倩向《東森新媒體ETtoday》表示，公司剛開業，目前針對昆山台商員工做個人授信服務，未來針對更多台商以及剛從台灣落地的台青來擴大服務。

陸局部地區供電仍有「硬缺口」

陸局部地區供電仍有「硬缺口」

陸專家：更嚴重缺電將在5年內頻繁出現

陸專家：更嚴重缺電將在5年內頻繁出現

陸限電擴散多省！台商重鎮昆山停產5天

陸限電擴散多省！台商重鎮昆山停產5天

昆山台商集中簽約總投資額破2218億 友達光電注資LTPS顯示面板廠

昆山台商集中簽約總投資額破2218億 友達光電注資LTPS顯示面板廠

關鍵字：

昆山台商基金

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

更多

最夯影音

更多
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面