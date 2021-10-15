▲第一家「兩岸合資」的消費金融公司獲批開業，首先針對昆山台商員工借貸。（圖／免費圖庫）

記者任以芳／昆山報導

過去，台灣人到大陸初期發展，像要小額貸款不是很容易。今年2月25日經過江蘇銀保監局的開業批復後，第一家「兩岸合資」的消費金融公司蘇銀凱基領取了金融許可證獲批開業。來自台灣資深專業經理人的蘇銀消金副總裁華倩向《東森新媒體ETtoday》表示，公司剛開業幾个月，目前正在开展对于昆山台商員工做個人授信服務，未來希望可以服务更多台商以及剛從台灣落地的台青。

鎖定大陸龐大的需消費金融內需市場，首家「兩岸合資」的消費金融公司蘇銀凱基註冊資本6億元，於2021年3月2日取得營業執照，由江蘇省內最大法人銀行江蘇銀行；凱基銀行，台灣消費金融業務領先的銀行業金融機構；五星控股，深耕零售業多個領域；海瀾之家，國民男裝領導品牌共同發起，經江蘇銀保監局批准的全大陸第28家核准開業的持牌消費金融公司。

▲蘇銀消金總部位於昆山花橋經濟開發區。（圖／記者任以芳攝）

鎖定大陸龐大的需消費金融內需市場，首家「兩岸合資」的消費金融公司蘇銀凱基註冊資本6億元，於3月2日取得營業執照，由江蘇省內最大法人銀行江蘇銀行；凱基銀行，台灣消費金融業務領先的銀行業金融機構；五星控股，深耕零售業多個領域；海瀾之家，國民男裝領導品牌共同發起，經江蘇銀保監局批准的全大陸第28家核准開業的持牌消費金融公司。

蘇銀消金總部位於崑山花橋經濟開發區建滔廣場，打破傳統銀行印象，很有互聯網公司風格，服務模式也符合現今潮流。公司高管擁有豐富的互聯網線上網路貸款的經驗，運作模式是365天連續24小時服務，但不會和客戶見面，來自全國各地客戶只需透過「全線上」互聯網申請借貸或消費金融產品。

蘇銀凱基總裁蔣建明表示，籌備前期做很扎實準備工作，至今已累計審批通過的客戶超過190萬，截至9月底公司資產規模超60億元。（單位：人民幣，同下）貸款有三大特色短期小額、高頻和急用，年化率約18%，符合大陸銀監會跟銀行規定。

▲ 蘇銀凱基總裁蔣建明（右）與副總裁華倩（左）。（圖／記者任以芳攝）

蔣建明進一步說，籌備前期做很扎實準備工作，至今已累計審批通過的客戶超過190萬，提款客戶超過70萬，平均短期小額貸是3000元（單位：人民幣，同下），互金貸款是9000多就是單戶的貸款。貸款有三大特色短期小額、高頻和急用，年化率約18%，符合大陸銀監會跟銀行規定。

蘇銀凱基副總裁華倩也介紹，身為昆山金改區「第一家」大陸跟台灣金融業合作的消費金融公司，目前先針對昆山台商企業的員工，光是在地台資企業就有5千多家，潛在商機龐大，以後陸續有一些突破性服務政策。

台商員工申請流程，首先取得個人意願，在符合「個人信息保護法，網絡安全法和數據保護法」，向大陸央行調閱銀行聯徵紀錄。未來，通過申請個人授信服務，不能買房買車、炒基金；目前申請對象有70%是25歲到35歲群體，都是消費類型借貸，像是買手機、家電等用途。

▲蘇銀消金也和支付寶等多個網路平台合作。（圖／記者任以芳攝）

至於從台灣剛落地的台青也能申請嗎？華倩表示，剛過來的台青沒有太多的融資管道，在大陸也沒有消費聯徵紀錄，在個人願意提供資料情況下，必須自己申請提供台灣聯徵紀錄，公司也會按照情況審核。除了服務台企、台青，蘇銀消金也和螞蟻金服、美團等多個優質網路平台合作，致力於打造消費金融行業一流的消費金融公司。

近年，昆山大力佈局金融業態，推進跨境貿易及投資便利化業務，昆山市市兩岸交流中心主任陳煒介紹去年8月，昆山金改區獲批，開創了多個「第一」：大陸首個台商發展基金正式完成註冊設立工作，總規模50億元，重點支持台企發展和台灣青年來昆創新創業；首家兩岸合資的消費金融公司蘇銀凱基獲批開業；唯一的合資證券公司方圓證券申設工作穩步推進。

▲首筆線上審核跨境人民幣結算電子單證業務在昆山金改區落地實施。（圖／路透）

陳煒指出，首筆線上審核跨境人民幣結算電子單證業務在金改區落地實施，至今已有49家企業合計辦理跨境收支69.4億元；全省首筆銀行間跨境人民幣融資業務落地，目前總規模達114億元；今年以來，43家優質可信企業辦理跨境人民幣收支合計439.2億元。

針對新政策，1999年西進發展的資深台商，昆山研華科技總經理陳順浪表示「這是很好新政策」，之前大陸開放一波人民結匯已經讓很多台商受惠許多。

他舉例早期研華用人民幣做買賣，至少要犧牲10％匯差成本。現在可以在人民幣和美金取得平衡點，每年為公司省下1千萬的匯差，不用考慮人民幣起伏，自然做到避險控管。未來，線上審核跨境人民幣結算電子單證業務在昆山金改區落地實施後，預估這項新政策，讓更多台商受惠。

▼ 昆山研華科技總經理陳順浪。（圖／記者任以芳攝）