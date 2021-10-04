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限電將成常態？　陸專家：更嚴重缺電將在5年內頻繁出現

▲碳排放,電廠,交易,碳中和。（圖／CFP）

▲大陸限電情況嚴重，已影響到製造業生產。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸限電擴散至10多省，許多工廠被迫限產、停產，企業更擔憂限電可能演變成常態。對此，大陸中國社科院財經戰略研究院副研究員馮永晟表示，預計「十四五」期間，更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。

根據《中國新聞周刊》報導，東北三省的限電情況是此波最為嚴重的，甚至影響到了民生用電，多位受訪專家指出，東北限電，其實與「能耗雙控」無關，東北上半年的經濟增速比全國慢一些，完成指標沒有什麼困難，而它的原因只有一個，就是電力供應不足。

賀少華曾是黑龍江一家大型火電發電廠廠長，在他看來，這次黑龍江和整個東北供電不穩定的問題，早已露出端倪，而且幾乎是必然的，主因就是缺煤，「火力發電、供暖都需要煤炭，早至2009年，黑龍江就從煤炭調出省份轉變為煤炭調入省份，但是因為國內煤炭產能過剩，黑龍江發電廠一直可以買到低價本地煤和蒙東煤。」

▲京杭大運河,運煤船隊,電煤,電煤裝運場。（圖／CFP）

自2012年下半年開始，因產能過剩，煤炭的黃金時代結束，煤炭業進入長久的低谷期。2015年左右，中國開始進行煤炭去產能，一個核心舉措，是關停一批落後的、安全不達標的小煤炭廠。

從2016年到2020年底，中國煤炭退出產能超過10億噸。華北電力大學經濟管理學院教授袁家海表示，在去產能之前，中國的煤炭年產量大約是50億噸左右；去產能後僅有大約37.5億噸。此外，自去年開始，受產煤大省內蒙古涉煤反腐「倒查20年」；對煤炭開採安監、環保力度增大，以及超能力生產入刑等因素影響，大量煤炭產能被壓縮。

而在需求方面，從2017年至今，中國煤炭消費量再次出現回漲，恢復到了年消費40億噸左右，而這兩年釋放的先進煤炭產能大約2至3億噸。因此，煤炭總量的供需依有差值。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

放眼整個東北地區，煤炭資源日趨緊張。有媒體統計，2020年黑龍江、遼寧、吉林原煤產量合計0.93億噸，較2016年的1.13億噸下滑約17.7%。周景宏說，近幾年，東北缺煤已常態化了，有些發電廠在年初價低的時候就開始儲下一年的煤，避開市場波動。

同時，進口煤價格同樣暴漲。近一年來，國際動力煤價格已經增長數倍。動力煤進口長期佔國內使用量的5%至10%。受多種因素影響，中國今年從蒙古、澳大利亞的煤炭進口量有所減少。今年1至8月，中國進口煤炭1.98億噸，同比下降10.3%。

賀少華指出，2018年冬天時，大家都以為黑龍江的煤抗不過去了，沒想到運氣好，碰到一個暖冬，但是今年冬天，他覺得黑龍江煤、電保供有點難。一方面，黑龍江本地煤炭年產量大約從之前的1.2至1.5億噸下降至5千萬噸左右，而從俄羅斯進口的煤也因疫情而減少，且因為賣價更高，俄羅斯煤更多通過海運通道流向南方，而且今年可能是個冷冬。

▲大陸國家電網,缺電,限電,電塔。（圖／CFP）

儘管中國是富煤國家，但在多種因素的合力之下，此刻，中國卻站在缺煤的新節點。黑龍江省發改委的一份匯報文件寫道「今年的煤炭供需形勢十分嚴峻、前所未有，全國普遍缺煤少電，電煤價格高位運行，發電企業嚴重虧損，能源保供工作面臨巨大壓力。」

賀少華的一位在福建某國有發電廠擔任總經理的朋友說，現在不是價高價低的問題，而是哪裡也買不到煤。一家火電廠工作人員也說，「全力買煤」已經成為火電廠當前最重要的任務，買煤完全不考慮運費。顯示一場圍繞保供、找煤的戰鬥正在打響。

中國社會科學院財經戰略研究院副研究員馮永晟認為，由於可再生能源發電具有隨機性、波動性和間歇性的特點，「碳達峰」「碳中和」目標背景下，伴隨高比例新能源接入電力系統以及需求側電氣化程度的提高，電力負荷的峰谷差勢必逐年增大，「尖峰負荷」現象將更加顯著，預計「十四五」期間，更大範圍、更深程度的缺電現象將頻繁出現。

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