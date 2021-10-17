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兩岸產業論壇談複製「昆山經驗」　200位專家學者雲端交流

▲▼2021年兩岸產業合作論壇在昆山舉行，來自兩岸政、產、學、研各界的200多位專家學者、業界人士，海峽兩岸商務發展基金會董事長張平沼 。（圖／記者任以芳攝）

▲2021年兩岸產業合作論壇在昆山舉行（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／昆山報導

2021年兩岸產業合作論壇在昆山舉行，來自兩岸政、產、學、研各界的200多位專家學者、業界人士，聚焦「雙循環格局下的發展新機遇」主題，期望兩岸開啟更多經濟發展。海峽兩岸商務發展基金會董事長張平沼也表示，透過複製「昆山經驗」全面深化兩岸經貿文化交流合作。

本屆會議由昆山產業創新研究院、清華大學台灣研究院、台灣工業總會、兩岸共同市場基金會主辦。大陸方面出席嘉賓有，海協會原會長、清華大學台灣研究院院長陳德銘；國家發改委外資司（港澳台辦）副司長吳紅亮；國台辦經濟局副局長陳斌華；江蘇省台辦主任練月琴。

台灣方面有，海峽兩岸商務協調會會長、海峽兩岸商務發展基金會董事長張平沼；兩岸共同市場基金會董事長詹火生；台灣政治大學經濟系特聘教授林祖嘉；台灣中信金控首席經濟學家、台灣大學經濟學系教授林建甫等通過視頻方式出席論壇。

▲▼2021年兩岸產業合作論壇在昆山舉行，來自兩岸政、產、學、研各界的200多位專家學者、業界人士，海峽兩岸商務發展基金會董事長張平沼 。（圖／記者任以芳攝）

▲海峽兩岸商務發展基金會董事長張平沼 。（圖／主辦單位提供）

吳紅亮指出，大陸方面指示，發改委將聯合國台辦指導各地方向台胞台企做好「十四五」經濟社會發展前景，改善營商環境提供便利服務等方面的政策舉措，為台資企業發展提供公平公正的法治環境、政策環境和市場環境。

張平沼在視頻致辭中說，昆山在推動兩岸產業轉型升級、產業鏈融合發展以及交流合作模式創新等方面形成了一批可複製、可推廣的「昆山經驗」，為全面深化兩岸經貿文化交流合作作出更多貢獻。

▲▼2021年兩岸產業合作論壇在昆山舉行，來自兩岸政、產、學、研各界的200多位專家學者、業界人士，海峽兩岸商務發展基金會董事長張平沼 。（圖／記者任以芳攝）

▲2021年兩岸產業合作論壇在昆山舉行，200多位兩岸專家學者、業界人士參加。（圖／主辦單位提供）

論壇上，陳德銘、詹火生、張曉強、林祖嘉、林建甫分別圍繞《雙循環新發展格局與兩岸市場的關係》、《雙循環新格局新機會》等主題通過現場或者以視頻形式作主旨演講。多年來，兩岸經貿形成了不可分割的經貿共同體。大陸「十四五」期間，在面臨經濟結構調整、國際供應鏈重組以及國際經貿形式改變的情況下，兩岸企業和各界人士一起把經濟合作的「蛋糕」做大。

據了解，現今有不少赴陸發展台青不在單打獨鬥，轉向與大陸青年一起創業扎根崑山、創新創業。活動上，昆山數字腦機信息科技服務有限公司、緯秀（崑山）智能科技有限公司、蘇州易風淨生物科技有限公司等9個崑山兩岸青創園入駐項目進行簽約。

截至目前，昆山兩岸青創園、台協微創業基地等5個國家級海峽兩岸青年創業基地和就業示範點已累計引進200多個青創項目，總產值超3億元人民幣。

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