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陸限電擴散十多省！江蘇、昆山工廠停產5天「員工提早放十一長假」

▲▼大陸電力,電網,缺電,缺電,限電。（示意圖／CFP）

▲大陸限電停產情況持續升級，許多工廠已經停產。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸限電停產情況持續升級，台商聚集的蘇州、昆山也傳出將從26日起限電至30日，目前已有多家企業宣布停產，甚至有工廠直接讓員工提前放起「十一」長假。外媒《彭博》更是以「超越恆大的經濟衝擊」來形容本次限電將造成的影響，認為全球供應鏈短缺的情況將進一步惡化。

蘇州、昆山25日開始瘋傳26日中午之後所有工廠將「全面限電停產」至30日的訊息，雖然大陸官方未公開宣布此事，但從大陸兩大證交所的信息披露區可以發現，近日確實有多家上市企業宣布限電停產。

▼昆山、蘇州限電停產的訊息在網路上大量流傳。（圖／翻攝微博）

▲▼陸網瘋傳昆山、蘇州限電停產。（圖／翻攝微博）

同時，微博上也有許多工廠的基層員工發文透露，由於限電停產的緣故，公司已經宣布提前放起「十一」長假，將從9月26日一路休至10月7日，直呼是「天上掉下來的禮物」。

製造業高層則普遍對此情況感到擔憂，一名工廠負責人表示，在限電停產之前，產能就已經很吃緊，現在停產之後，交貨週期勢必延長，不只客戶的新訂單不敢接，連先前的訂單能不能準時交貨都是頭痛問題。

該名負責人還說，停產4、5天還是小事，現在大家最擔心的是，過完「十一」長假之後，限電的情況還不能好轉，甚至進一步惡化，若是減產、停產的情況一直持續下去，影響將難以估量。

事實上，早在中秋節之前，限電的消息就已經傳出，部分工廠早在那時就已經停產，過完中秋節之後，情勢進一步升級，又有一波工廠宣布停廠，影響擴散至包含江蘇、浙江、廣東、廣西、雲南在內的10多個省份，發展到「十一」之前，情況更是超乎了大多數人的想像。

▼大陸多家上市公司近日宣布限電停產。（圖／翻攝上海、深圳證交所）

▲▼大陸多家上市公司宣布限電停產。（圖／翻攝上海、深圳證交所）

根據陸媒《21世紀經濟報》報導，多地電力供應緊張的背後，除了經濟復甦、外需旺盛等需求側的因素之外，供給側的原因也格外凸顯，煤炭供應緊張，電煤價格始終在高位運行，煤電廠庫存持續降低，停機、檢修等現象頻現。

一位電力系統人士就指出，確實已經出現了一些發電廠「越發電越虧損」的情況，發電廠不願意虧本發售電，積極電力供應缺口擴大。目前，有的省份電力缺口在持續擴大，影響或遠超過幾個月前的一輪限電。

另一方面，一些地區同時還面臨著「能耗雙控」的壓力，今年5月，大陸國家發改委環資司召開部分節能形勢嚴峻地區談話提醒視頻會議，對一季度能耗強度不降反升的浙江、廣東、廣西、雲南、青海、寧夏、新疆等省區節能主管部門進行談話提醒，督促有關地區進一步加大能耗雙控工作力度，確保完成本地區年度能耗雙控目標任務。

▼大陸多家上市公司近日宣布限電停產。（圖／翻攝上海、深圳證交所）

▲▼大陸多家上市公司宣布限電停產。（圖／翻攝上海、深圳證交所）

然而，上半年結束後，形勢並未好轉。國家發改委發布的《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》顯示，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇9個省（區）上半年能耗強度不降反升，為一級預警。

多個省份為了降能耗採取了積極行動。江蘇省於9月8日至30日開展年綜合能耗5萬噸以上企業專項節能監察行動，監察範圍包括全省年綜合能耗5萬噸標準煤以上323家企業、綜合能耗5萬噸標準煤以上29家「兩高」項目和2020年以來投產的綜合能耗5000噸標準煤以上存量「兩高」項目。

▲青海太陽能光伏發電。（圖／視覺中國）

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