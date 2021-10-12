AIT處長孫曉雅拜會朱立倫　民進黨：國民黨該停止錯誤「反美」行徑

▲朱立倫12日與AIT處長孫曉雅會晤。（圖／朱立倫辦公室提供）



記者陶本和／台北報導



針對AIT處長孫曉雅12日帶隊拜會國民黨主席朱立倫，民進黨高層受訪時表示，樂見國民黨有意修復與美國的關係，但最實質的做法應該是停止國民黨過去一年錯誤的反美行徑。

民進黨高層人士表示，過去一年來國民黨對美關係，簡直荒腔走板，例如，國民黨立委集體拒絕AIT邀約、藍營縣市首長用媒體採訪突襲AIT前處長酈英傑、國民黨黨公職更相繼替美國來訪的官員和政要貼上「瘦肉精老闆」、「惡客」等負面標籤。

該人士進一步指出，在去年美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）訪台時，國民黨立委率眾到松山機場反美豬，前不久國民黨政治人士也藉著美軍撤離阿富汗一事，配合北京論述，在國內大肆操作「疑美論」、「美國棄台論」，可見國民黨內反美聲浪持續高漲。



他認為，朱立倫在競選國民黨主席期間，宣示要學民進黨在美國設代表處，顯然他很清楚知道，台灣的政黨若沒有處理好台美關係的能力，是不可能獲得民意的支持；然而，朱立倫就任主席才沒幾天，竟讓人有種要改走張亞中路線之感。

民進黨高層認為，朱立倫不應該私下面對美國人說一套，面對深藍又做另一套，若要改善國民黨與美國的關係，最好的做法就是導正過去前主席江啟臣錯誤的反美、政治操作美豬議題的做法，這也才是真正幫助台美關係正面發展的實質作為。

對於國民黨在朱立倫領導下，與美、中的關係，民進黨發言人謝佩芬受訪時表示，朱立倫在競選期間，表示當選後第一天就要成立駐美辦事處或代表處，以此凸顯他想挽救國民黨因眾多反美行徑而與美國日漸疏遠的決心。

不過，謝佩芬也指出，朱立倫當選主席後，第一件處理的卻是和中國「共同決定」習近平對朱立倫的當選賀電，且回函中不但對中國近來向台灣的各種政治、軍事、經濟施壓隻字未提，反將砲口對準民進黨政府，完全背離台灣主流民意，更無法符合國際期待。

謝佩芬強調，朝野政黨對內可以彼此競爭，但對外務必要團結一致，對於國民黨有意重新發展與美國的關係，民進黨樂觀其成，但也要提醒朱立倫，改善台美關係最實質的方法，正是導正過去江啟臣政治操作美豬議題、反美等錯誤路線。