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被蘇貞昌嗆不要臉　鄭麗文臉書再飆民進黨被美國吃豆腐講都不敢講

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委鄭麗文12日表示，行政院長蘇貞昌應該展現保衛台灣的決心，「我怕到時候第一個投降的是你」，卻遭到蘇反嗆「不會像妳這麼不要臉」，鄭一度走向備詢台要求道歉，鄭麗文表示，請問蘇貞昌，立委質詢政府要拿什麼保衛台灣有什麼不對，「你以為你活在網路上？」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 蘇貞昌罵鄭麗文不要臉 引發口角。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委鄭麗文怒槓行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，鄭麗文傍晚後也透過臉書指出，今天總質詢，本來準備了相當多題目要就教行政院官員們，結果蘇貞昌團隊上樑不正下樑歪，上從院長來立院「備詢」時跟立委吵架，下有只會避重就輕、只會像不斷撥放的錄音帶，就是不回答問題的部會首長，「這款政府，到底要怎麼讓台灣人民信服是會做事、可受公評、願意傾聽民意？」

駐德代表謝志偉在國慶日當天，拿著「台灣獨立」旗幟拍照po臉書，今天更在臉書坦言，自己對於中華民國和國旗的不認同，「我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」

鄭麗文表示，請問外交部，謝志偉說揮國旗很委屈，外交部長吳釗燮覺得這個言論適當嗎、應不應該道歉，「結果外交部依舊跳針，說謝志偉是優秀官員，在德國為中華民國盡心盡力。」

對於日本首相候選人河野太郎、高市早苗表態支持發展核子動力潛艦，鄭麗文指出，台灣中國軍事差異這麼不平衡，作為立委，詢問政府要不要、支不支持發展核子動力潛艦，結果蘇貞昌竟然被問到見笑轉生氣，最惡劣的是在質詢的議場大罵「不要臉！」

▲▼鄭麗文反嗆蘇貞昌才是「不要臉」。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

▲鄭麗文在臉書反嗆蘇貞昌才是「不要臉」。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

鄭麗文表示，中國國民黨面對中國共產黨實力崛起，最平穩的路線就是穩固好自己的軍事實力，反倒是民主進步黨被美國吃豆腐講都不敢講，「請問蘇貞昌，立委質詢，政府要拿什麼保衛台灣有什麼不對！」

鄭麗文指出，碰到中國共產黨是要拿鍵盤、網軍還是掃帚跟他們打，又或是不保衛直接第一個逃跑，「以為自己活在網路上嗎？抗中保台不是用嘴巴說就好，嘴巴記得要用來道歉！」完全執政不用這麼委屈，直接修憲阿！不要邊領中華民國薪水邊羞辱這個讓你當官的國家。

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