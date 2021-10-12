投票倒數陳柏惟改變戰術「選擇示弱」　黃暐瀚預言罷免案難過

▲陳柏惟。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委陳柏惟罷免案將於23日投票，泛綠政治人物紛紛表態聲援、陳柏惟也宣布13日起將在選區徒步行走100小時，，對此，資深媒體人黃暐瀚11日在政論節目上表示，綠營人士出面站台不但無效，甚至可能有反效果，「但陳柏惟遊行、哭的新戰術確實會降低仇恨值，讓罷免案陷入膠著。」

黃暐瀚表示，陳柏惟遊行、哭這個戰術有效，因為降低仇恨值才是避免被罷免的唯一解法，這樣做會讓台中中二選區的人認為，陳柏惟開車撞到人還肇逃，下次選舉不投給他就好，這次就不去罷免了，「一次降個3千、5千票，說不定罷免案最後只差不到1000票而沒有通過。」

黃暐瀚提到，2020年總統立委大選時前國民黨立委顏寬恒拿到10.7萬票，不過陳柏惟罷免案不會重現當年的狀況，因為當年投票率達77%，但這次投票率可能不會超過5成，要超過7.3萬的罷免門檻非常難。

對於蔡其昌、林昶佐泛綠政治人物站台，黃暐瀚指出，林昶佐和綠營政治人物去挺陳柏惟沒有用，儘管他們會讓陳柏維的支持者投下反對罷免的票，但他們號召的是民進黨支持者，不管反對罷免票開出來是6萬、6千還是6百，都跟結果無關，「重點是贊成罷免的有沒有過7萬3千票。」

黃暐瀚表示，這個戰術不但無效，可能還會有反效果，他舉例，如果有人對陳柏惟不反感，但很討厭林昶佐，反而會增加罷免票數。