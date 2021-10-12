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開箱朱立倫親送iPhone13 Pro　徐巧芯：用這手機給國民黨五星評價

▲▼徐巧芯12日開箱iPhone13 Pro。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯12日開箱iPhone13 Pro。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫日前公布黨務人事安排後，北市議員徐巧芯突然退出黨內群組，徐解釋因為最近手機LINE怪怪的，朱立倫6日受訪時表示，可以送她一支手機，徐巧芯今（12日）也開箱新手機，徐表示，感謝主席的抖內，「等一下會用這個手機給國民黨五星評價！」

今天收到新手機的徐巧芯也立刻開箱，徐巧芯表示，非常感謝主席，等一下會用這個手機給國民黨五星評價，告訴大家國民黨的人事安排超讚，徐也開玩笑表示，如果國民黨開放入黨換手機，那年輕人的民調應該會調高30%。

對於人事安排的爭議，徐巧芯指出，只是一個比較大的誤會，但是用這樣的方式化解自己也非常滿意，至於後續高雄黨部也傳出有黨員退群，徐巧芯也打趣表示，他們應該不是想退群，可能是想試試看能不能換新手機。

北市議員徐巧芯突然退出黨內群組，徐解釋因為最近手機LINE怪怪的，朱立倫6日受訪時表示，可以送她一支手機，對此，徐巧芯則在臉書留言回應，「剛好下個月生日，謝謝主席！Iphone13 pro max 1 TB 天峰藍預備～」

朱立倫日前公布黨務人事安排，子弟兵徐巧芯突然退出黨內政論群組，被黨內人士推測是不滿人事佈局，徐巧芯則回應，是退群組不是退黨，且這次人事安排也有自己覺得很好的部分，沒必要引起這麼大的風波。

朱立倫受訪時被問到有無和徐巧芯聯絡，朱說，每位同志都是黨的一份子，國民黨是多元家庭，希望大家一起共同為黨打拚。且自己人隨時都可以Line，「但她電話如果不太好的話，我送她一支新的手機好了。」

根據朱立倫新公布的黨務人事，台東前縣長黃健庭出任中央委員會秘書長、新北市前民政局長江俊霆接任專任副祕書長兼辦公室主任、朱辦發言人凌濤接任文傳會主委兼國民黨發言人、立委林奕華接任革命實踐研究院院長、退役上將季麟連接掌黃復興黨部、組發會由雲林縣黨部主委許宇甄出任、行管會主委邱大展留任。
 

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