馬英九指控蔡英文違憲　民進黨反問：您任內難道統治過中國？

▲前總統馬英九。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九指控總統蔡英文國慶演說「違憲」、「擔心影響跟美國互信」等，民進黨12日回擊，強調中華民國與中共本來就互不隸屬，反問馬英九，難道他不同意這是歷史事實和現狀？在總統任內難道有統治過中國嗎？

民進黨強調，蔡英文在國慶的演說中提出「四個堅持」主張，充分展現捍衛國家主權、民主自由生活方式的堅定態度。民進黨反問馬英九，四個堅持哪一項講錯了？哪一項違憲？哪一項沒有得到主流民意的支持？

「馬英九先生曾擔任過中華民國總統，應該要有中華民國總統的認知，不是隨中共宣傳起舞！」民進黨強調，1949年後，兩岸的政經制度與政治價值早已南轅北轍，中華民國和中共互不隸屬既是兩岸現狀，也是台灣人民的共同認知。

民進黨質疑，馬英九在2006年接受《星島日報》專訪時，曾說出「兩岸人民決定台灣未來」，但在2008年又稱台灣是主權獨立國家，台灣的前途是由台灣人民決定，這樣的論事常常昨是今非，自打嘴巴。

民進黨說，蔡英文執政後，台美關係堅實穩固、堅若磐石，更勝於馬英九時代，對於民進黨積極維護台海和平，美國政府也多次表達肯定。

民進黨痛斥國民黨人，一再操作「反美」的鬥爭手段，牟取政治利益，打擊台美經貿的正常發展；甚至在阿富汗情勢變化時，還呼應中國的大外宣，操弄「疑美論」，完全是中共戰隊，儼然成為中共在台的代理人，馬前總統都視而不見？

最後，民進黨強調，馬英九曾任我國元首，如今一再呼應中共的兩岸觀點、貶低國家主權，完全與台灣主流民意背道而馳，這才是嚴重違反中華民國憲法主權在民的精神。