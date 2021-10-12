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將軍吼音樂節登場!每場限額3500人　黃偉哲宣布 13日中午起線上預約

▲「2021台南將軍吼音樂節」終於將在10月23、24登場！市長黃偉哲12日表示，10月23、24兩日開辦的將軍吼音樂節為了防疫，每場只開放3500人報名，13日中午12時開放線上預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2021台南將軍吼音樂節」終於將在10月23、24登場！市長黃偉哲12日表示，10月23、24兩日開辦的將軍吼音樂節為了防疫，每場只開放3500人報名，13日中午12時開放線上預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「2021台南將軍吼音樂節」10月23、24登場！市長黃偉哲12日表示，將軍吼音樂節為了防疫，每場只開放3500人報名，13日中午12時開放線上預約（報名網址 https://reurl.cc/V589k5），請大家設好鬧鐘準時開搶，今年將軍吼音樂節除了優秀演出陣容，24演唱會結束後將有6分多鐘的精彩煙火秀，請大家拭目以待。

▲「2021台南將軍吼音樂節」終於將在10月23、24登場！市長黃偉哲12日表示，10月23、24兩日開辦的將軍吼音樂節為了防疫，每場只開放3500人報名，13日中午12時開放線上預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南將軍吼音樂節」邁入第10年，黃偉哲表示台南今日迎來第107天加零，防疫工作做得非常好，請民眾放心前來台南，做好防疫工作的前提下，就可以享受很棒的音樂饗宴。記者會一開場便邀請到俗女養成記演員于子育（陳嘉玲的媽媽吳秀琴／原錦繡二重唱之琇琴）演唱戲劇中的插曲「一人一半」，輕柔的嗓音為大家帶來溫暖，也讓人更期待今年的將軍吼。台南市議員方一峰、李鎮國、李宗翰也到場表達支持。

▲「2021台南將軍吼音樂節」終於將在10月23、24登場！市長黃偉哲12日表示，10月23、24兩日開辦的將軍吼音樂節為了防疫，每場只開放3500人報名，13日中午12時開放線上預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，今年音樂節第一天「搖滾派對漁港狂歡夜」，以狂歡派對為主題，集結搖滾、饒舌、流行偶像等音樂元素，打造2021年最High漁港狂歡夜，卡司邀請麋先生、李友廷、朱俐靜、于子育、陳勢安、鼓鼓 呂思緯、壓軸為玖壹壹；第二天的演唱會「漁村海風文青音樂會」，以清新、經典、抒情文青等元素，結合將軍漁港獨特夕陽景觀及漁村氛圍，打造最Chill的文青音樂會，卡司邀請潘君侖、黃奕儒、閻奕格、?te壞特、吳卓源、壓軸為魏如萱，結束時並將搭配6分18秒的煙火秀謝幕。

黃偉哲推薦大家來參加將軍吼音樂節順便安排台南小旅行，只要使用振興五倍券在台南合作的旅宿住一晚，可免費再送你一晚，並且還將獲得好康券，直接享食、宿、遊、購、行超過600種以上的優惠，最高可節省旅費3000元。使用台南好康券還可抽總價值近65萬元的10台家電。此外，在台南消費只要滿100元，即可至臺南購物節網站登錄發票，最大獎有三房的全新美屋1戶、進口汽車，此外還有上百個聲寶小家電獎品等你來抽，歡迎拿著振興五倍券來臺南吃喝玩樂抽大獎。

▲「2021台南將軍吼音樂節」終於將在10月23、24登場！市長黃偉哲12日表示，10月23、24兩日開辦的將軍吼音樂節為了防疫，每場只開放3500人報名，13日中午12時開放線上預約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局表示，今年將軍吼音樂節也特別與KLOOK、可樂旅遊、雄獅旅遊、馬沙溝觀光休閒協會等旅行業者合作，推出限量的將軍吼專屬的套裝遊程、機+酒自由行、交通接駁、在地小旅行等，凡是參與遊程的民眾，可獲限量提供的活動專屬VIP保留席，數量有限，要搶要快。

此外，今年的將軍吼音樂節閉幕煙火秀以「希望之光」為構想，感謝每一位辛苦的防疫人員以及所有認真配合防疫的民眾。今年演火秀由雲頂遊輪集團贊助，集團更提供參加民眾5項5天4夜的郵輪行程活動抽獎，抽獎辦法將公布於「台南夏日音樂節」臉書專頁。

活動2日線上預約報名網址 https://reurl.cc/V589k5
「2021台南夏日音樂節」活動官網tainanmusic2021.com
「台南夏日音樂節」臉書粉絲團facebook.com/tainanmusic
「台南旅遊網」twtainan.net
2021將軍吼音樂節30秒宣傳影片youtube.com/watch?v=Ubdn2XVzAOU
2021將軍吼焰火秀模擬影片 youtu.be/qDpeiP5zBEg

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