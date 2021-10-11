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「南瀛之光．唱秋台南」分秒精彩　黃偉哲與動力火車合唱壓軸

▲台南市長黃偉哲更以神秘嘉賓身份上台，與動力火車合唱成為壓軸，讓活動圓滿落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲更以神秘嘉賓身份上台，與動力火車合唱成為壓軸，讓活動圓滿落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「南瀛之光．唱秋台南」演唱會10日晚上熱鬧開唱，從9日晚開始就有歌迷排隊等候入場支持自己喜愛的歌手，整個台南也因連假及多場活動同時舉辦，各處都顯得熱鬧滾滾，演唱會6組藝人輪番上陣帶來精彩表演，在節目接近尾聲時，市長黃偉哲更以神秘嘉賓身份上台，與動力火車合唱成為壓軸，讓活動圓滿落幕。

▲台南市長黃偉哲更以神秘嘉賓身份上台，與動力火車合唱成為壓軸，讓活動圓滿落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今晚演唱會首先出場的是金曲歌王蛋堡-杜振熙，帶來獨家為這次演唱會打造的DJ組曲；接著出場的則是曹雅雯陸續獻唱，雙金歌王歌后皆選唱與台南有關的歌曲，率先炒熱演唱會氣氛。

▲台南市長黃偉哲更以神秘嘉賓身份上台，與動力火車合唱成為壓軸，讓活動圓滿落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）


接下來九澤CP帥氣登場，人氣超高的陳零九、邱鋒澤上台後，台下粉絲們尖叫不已，當演唱兩人最為知名的合唱歌曲時，全場歌迷如癡如醉，跟著台上合唱。現場演唱實力超強的閻奕格帶來多首歌曲，知名團體動力火車壓軸表演，連續帶來「彩虹」、「衝動」、「外套」等多首膾炙人口的歌曲，讓台南歌迷大飽耳福。


出場歌手皆表示，由於疫情關係，實在太難得是現場又有觀眾的表演場合，紛紛喊話期盼每個人都能遵守防疫規定，才能持續舉辦演唱活動。

▲台南市長黃偉哲更以神秘嘉賓身份上台，與動力火車合唱成為壓軸，讓活動圓滿落幕。（圖／記者林悅翻攝，下同）



動力火車的歌曲大家都耳熟能詳，連台南市長黃偉哲都是歌迷，上台與動力火車合唱《忠孝東路走九遍》，現場歡呼聲不斷，讓動力火車以《忠孝東路走九遍》作為安可曲，為演唱會帶來最後完美的句點。

文化局表示，10日場內場外人次總估計有3萬人次，現場歌迷相當熱情，但也都遵守防疫規定，活動圓滿結束。

台南藝術節還有一系列精彩活動於在11月14日前於台南各區演出，讓藝文氣息於府城遍地開花，歡迎國人來台南享受為期1個多月的藝術饗宴。更多資訊請上官網查詢https://tnaf.tainan.gov.tw/

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