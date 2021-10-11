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「南瀛之光．唱秋台南」唱翻台南夜　黃偉哲歡迎臉書敲碗許願下一場

▲「2021台南藝術節」系列活動「南瀛之光．唱秋台南」演唱會10日晚上熱鬧開唱，聚集許多歌迷到場享受這場流行音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2021台南藝術節」系列活動「南瀛之光．唱秋台南」演唱會10日晚上熱鬧開唱，聚集許多歌迷到場享受這場流行音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「南瀛之光．唱秋台南」演唱會10日晚上熱鬧開唱，2021金曲獎華語歌王杜振熙（蛋堡）、台語歌后曹雅雯、金曲獎最佳重唱組合動力火車、閻奕格、九澤CP（陳零九、邱鋒澤）等人氣歌手帶來精采演出，這是迎接疫情警戒降級以來首次可現場觀賞的大型演唱會，聚集許多歌迷到場享受這場流行音樂饗宴。

▲「2021台南藝術節」系列活動「南瀛之光．唱秋台南」演唱會10日晚上熱鬧開唱，聚集許多歌迷到場享受這場流行音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，很開心這麼多年輕朋友在國慶日來到台南參加演唱會，接下來台南週週有活動，接著還有「將軍吼」演唱會接棒，一路精彩到年底，配合振興5倍券、台南購物節，歡迎大家來台南遊玩兼振興經濟。另外如果有想看到的歌手與表演，都歡迎到市長臉書留言，台南市會盡力達成大家的願望。

▲「2021台南藝術節」系列活動「南瀛之光．唱秋台南」演唱會10日晚上熱鬧開唱，聚集許多歌迷到場享受這場流行音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲也說，疫情持續趨緩，國慶連假第一天台南市區熱門景點以國華海安小西門商圈、南紡購物中心、安平老街及新化老街等街區，總計就吸引了近13萬遊客，大家只要勤洗手、戴口罩、保持距離，就可以健康平安的繼續疫後新生活；而正在進行中的台南購物節活動，到今天為止發票登錄金額已達15億元，大家不需要報復性消費，只要正常消費就好，歡迎大家來台南吃吃喝喝買買。

▲「2021台南藝術節」系列活動「南瀛之光．唱秋台南」演唱會10日晚上熱鬧開唱，聚集許多歌迷到場享受這場流行音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

演唱會帶來許多人潮，因應疫情人流管制，現場5000人座位滿座之外，外圍也有許多民眾圍觀，截至晚間8時現場及週邊約有一萬人共度過熱鬧的國慶日夜晚。今日演唱會開幕市議員沈震東、呂維胤、蔡旺詮也到場關心與支持。

▲「2021台南藝術節」系列活動「南瀛之光．唱秋台南」演唱會10日晚上熱鬧開唱，聚集許多歌迷到場享受這場流行音樂饗宴。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「南瀛之光‧唱秋台南」演唱會今晚重金禮聘3大金曲獎得主接力獻唱，包含出身台南的新科金曲歌王蛋堡，在這屆的金曲獎勇奪最佳華語男歌手與最佳華語專輯；同樣也是台南人的曹雅雯，在今年的金曲獎拿下最佳台語女歌手獎與最佳台語專輯；曾獲得最佳演唱組合的動力火車，在今年金鐘獎的頒獎典禮精湛演出，再度圈粉無數；加上實力派的閻奕格，以及人氣超高的「九澤CP」陳零九與邱鋒澤等，帶來150分鐘一連串精彩表演，嗨翻台南。

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