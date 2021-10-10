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台南國慶升旗典禮　黃偉哲祝福國家生日快樂

▲台南市政府上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲等人與民眾一起出席，祝福國家生日快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲等人與民眾一起出席，祝福國家生日快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接2021年雙十國慶，台南市政府10日上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲帶領市府局處首長一同出席，祝福國家生日快樂，台南市議會議長郭信良、市議員洪玉鳳、蔡淑惠、王家貞、許至椿、黃麗招、林美燕也到場參與。

民政局特別邀請大同國小舞獅戰鼓隊於升旗典禮上開場，帶來精彩的戰鼓及醒獅表演，獲得現場觀眾熱烈掌聲；並邀請憲兵隊弟兄擔任升旗手，典禮現場莊嚴並圓滿完成。

▲台南市政府上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲等人與民眾一起出席，祝福國家生日快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，在疫情肆虐的當下，台南市在六都之中，確診數最少，加零數最多，非常非常感謝市民朋友們對於防疫政策的支持與配合；在拼經濟方面，台南市也繳出了非常亮麗的成績單；黃偉哲說，家是我們的，城市也是我們的，在未來期盼大家繼續一起胼手胝足，共同為城市的發展而努力。此外，台南市即將要慶祝建城四百周年，作為台灣的第一個城市，期許在各方面都要有最好的表現，讓先民及後世子孫同感榮耀。

▲台南市政府上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲等人與民眾一起出席，祝福國家生日快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民政局表示，青天白日滿地紅是國民的精神依託，具有代表國家的深刻意義，為讓市民朋友共同感受國慶氛圍，自10月8日起在市府及議會周邊布置國旗，營造旗海飛揚的景觀。今日現場也發放小國旗，讓大家人手一旗，揮舞飄揚振奮人心，回歸國慶的紀念精神。

▲台南市政府上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲等人與民眾一起出席，祝福國家生日快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日升旗活動，現場許多民眾攜家帶眷一同參與國家慶生，有民眾說帶小朋友來為國家慶生很有教育意義；也有民眾表示，因為長大後很少有機會升旗唱國歌，利用假日早起來參與，看到飄揚的國旗很開心很感動。典禮後更有市民朋友開心與會場周邊佈置的國旗合照，留下難得的回憶。

▲台南市政府上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦國慶升旗典禮，台南市長黃偉哲等人與民眾一起出席，祝福國家生日快樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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