崑山科大新生始業式　知名音樂製作人李正帆改編國歌帶動唱

▲台南市崑山科技大學12日開始實施全校實體上課，並於開學後第5週辦理新生始業式暨領航營，邀請曾擔任滾石唱片音樂總監李正帆蒞校演講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市崑山科技大學12日開始全校實體上課，也開創先例，於開學後第5週辦理新生始業式暨領航營，同時配合中央防疫政策控制容留人數，邀請曾擔任滾石唱片音樂總監李正帆蒞校演講，他除了以活潑的旋律改編國歌之外，更講述創作〈寧夏〉等經典歌曲的小故事，讓新生有個特別且難忘的開學日。

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在新冠肺炎疫情逐漸趨緩下，崑山科大在開學後第5週順利辦理新生始業式暨領航營，有別於過去制式化的教唱校歌、政策宣導等，新學年度延續去年的「新生領航營」，透過分系分組的方式，帶領學生進行校園導覽、心理測驗、交通宣導及闖關遊戲等關卡。最特別的是，移居臺南左鎮的知名音樂製作人李正帆，以「六月茉莉花」為題與新生分享他的經典創作，及歌曲背後的小故事，更大方邀請同學一同演唱名曲〈夢醒時分〉，期盼大一新生看待事物能夠同樣以積極樂觀的方式，在崑山科大成就自己的人生。





李正帆將自己30年來的創作歷程結合音樂演奏和歌唱的方式，分享給台下的新生，他表示自己在因緣際會之下，從大都市回到家鄉台南，移居左鎮，找回自己內心和土地連結，並為當地的光榮實驗小學創作校歌，開啟另一波創作生涯。

李正帆表示，離開了繁華的城市來到偏鄉左鎮，讓他回到最初將畫面寫成歌曲的感動，他認為用音樂是心的OK繃，能療癒內心的悲傷，也能抒發各種情感，更是最容易達到情感共振的方式。看待人生十分豁達的李正帆說，只要看到樹還是會開花，就能感受到生活一切的美好。

崑大行政副校長鐘俊顏全程聆聽演講，並表示該校創立56週年，培育15萬餘名校友，在各行各業發光發熱、貢獻己力，所成立的校友總會積極回饋母校、捐贈獎學金，提供學弟妹優渥的學習與就業資源。此外，崑山科大連續4年獲高教深耕補助，累積近7.48億亮眼成績，無論是在海外實習交流或研習、證照考試、第二專長輔導課程或參與外語證照輔導等項目皆有補助。鐘俊顏副校長也提醒同學，務必善用校方所提供的資源，致力發展創新、創意、創業及創價（價值）等「四創」，累積成就未來的軟實力。