北市科大日籍師上課沒戴口罩！還問「幹嘛戴？」　校方急發聲明道歉

▲台北某科大傳出，一名日籍老師授課時未戴口罩，被學生提醒還反問「為什麼要戴」。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情逐漸趨緩，各大專院校均恢復實體授課。台北某科大竟傳出，一名日籍老師授課時未戴口罩，被學生提醒還反問「為什麼要戴」。對此，校方一早發聲明致歉，並表示，該名老師因認為台灣疫情控制良好，加上本身也注射完疫苗，因此認為不用戴口罩，並經校方提醒，未來都會確實戴好口罩。

有北市科大學生向媒體反應，該校日籍老師上課竟未戴口罩，就連學生上前詢問問題，他也未將口罩戴上，更未保持社交距離，讓台下學生看的膽戰心驚。學生詢問他為何不戴，該名老師更反問學生「為什麼要戴口罩」，令學生錯愕且擔心。

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對於日籍老師不戴口罩的行為，校方指出，該日籍老師針對上課沒戴口罩的行為，造成學生及學校的困擾，表達深深的歉意。

校方表示，本校依防疫指揮中心及教育部公布之防疫指南，規定所有上課師生皆須全程戴口罩，也透過於各種宣導會議告知所有教職員工生。該課程為開學後第一次實體上課，觀光系日籍老師說明基於認為台灣疫情控制良好，防疫非常成功，加上本身也注射完疫苗，因此向學生述及不用戴口罩，進行外語教學時，語音能能清晰傳達。

校方說明，經同學反應，學校已再三向日籍老師明確告知，學校的確非常重視教學品質，目前仍在全民防疫時代，在本校擔任教職，務必嚴謹的依據台灣的防疫規定，於課堂上全程戴口罩。

校方也說，未來將持續宣導及要求全體師生遵守校園防疫規範，以及檢視校園防疫狀態，並持續改善，為台灣的防疫工作盡到大學該有之責任。