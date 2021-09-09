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科大附近餐廳「月賠6位數」　才重生2周又GG！網揭殘酷現實

餐廳,用餐,吃飯,約會,店家（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者周亭瑋／綜合報導

Dleta變種病毒來勢洶洶，新北已宣布強化二級警戒，從今天開始至15日，餐飲業、超市、夜市等一律禁止內用。一名網友就分享朋友慘例，對方在致理科大附近開餐廳，從5月疫情爆發以來，每月至少賠25萬元，好不容易咬牙撐過，結果現在又陷入危機。

網友在PTT提到，朋友在致理科大附近開餐廳，到現在3個月，都只靠商業午餐外賣，月收入不到3萬元，每個月最少賠25萬元。

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他進一步指出，餐廳共有5個員工，防疫期間薪水各為25K，再加上房租，無疑是沉重的負擔，「兩周前開始要恢復營業，結果現在又禁止內用，看他這樣真的超慘！版上有餐飲服務業嗎，也是這樣嗎？」

▲吃到飽,自助餐,BUFFET。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，鄉民紛紛回應，「吃裝潢的店死很慘，但普通便當店生意更好，正宗排骨飯還是一樣每天照排」、「能活著都是本來外帶多的餐廳，居酒屋跟餐酒館這種吃氣氛的，又不適合外帶，倒一堆」、「便當店生意超好，氣氛店GG」、「台北市上班，做義廚月休15收入少4成，領了3個月的24k」、「只能內用的很慘，便當店基本沒差，本來就外帶居多，麥當勞也是」。

不過也有網友表示，「附近一家以往內用總是客滿排隊的西式簡餐店，疫情至今不開內用，只靠85折外帶更賺，冷氣洗碗服務生都省起來，前提是手藝要好」、「好吃的店根本不受影響，外帶還是態度很硬，問有在跑的就知道，比之前生意還好。至於那種吃一次就不會被騙第二次的，絕對是死更快，說穿就是有沒有實力的問題而已」。

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