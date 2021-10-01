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大學生交友「比高中寂寞好多！」　老鳥3點被推爆：超級中肯

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unplash）

記者周亭瑋／綜合報導

大學生的「人際關係」無疑是一門必修課，不少人都曾感嘆，難交到知心好友，或是朋友圈越來越小。一名網友發文分享經驗談，包括新生如何交朋友、是否該跨出舒適圈等，文章引起共鳴，許多老鳥也心有戚戚焉，直呼「非常同意」、「推推，大三生路過覺得非常之中肯」。

網友以過來人的角度，在Dcard寫下對於「大學生社交」的看法，並將交友圈粗分成5類型，包括室友圈、暫時圈、舒適圈、次舒適圈、及工作圈。

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首先是「室友圈」，往往是初入大學的第一個朋友圈，前幾周的行動大概都跟室友有所關連，他也認為，「這種圈子有可能維持到畢業。」

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫unplash）

再來是「暫時圈」，由於學校有很多新生活動，若是稍微外向一點的人，可能會在活動中結識不少同學，進而成群結隊行動，他中肯表示，「畢竟剛從高中畢業，大家還是習慣一群人聚在一起的感覺，再加上剛開始很閒，很多人隨call隨到，很好揪成團。理論上不會持續太久，等到大家都開始有事情做的時候，就會分裂成多個小團體。

至於「舒適圈」，是大學中最重要的一個圈子，有可能從上面兩種圈子組成，或是從參加的活動、系隊、社團等，結識興趣相投的人們，通常會有90%以上的日常活動在這個圈子裡，沒意外的話會持續到畢業。

除了第一順位的舒適圈外，原po提到，還有次舒適圈，「可能不是大家都有，但大部分人應該都有，只是沒太察覺，就是所謂的第二人選。在舒適圈外，你會先想到這些人，或是你跟舒適圈突然處得不好，會找的另一群人。」

最後是「工作圈」，因為特定事務而結識的圈子，例如主辦活動等，如果沒有特別合得來，通常隨著工作的結束而漸漸淡去。

▲▼亞洲小學生、教室。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

而針對一些常見的問題，原po也特別舉出來，其一是「新生怎麼交朋友？」他建議，多跑點社團活動是簡單容易的方法，可以按照自己的屬性，找到相關的社團，不管多不擅長社交的人，都應該能有自己的舒適圈，「但要記得，跑自己不太想跑的活動通常只會找到工作圈，你會發現在浪費時間。

「感覺跟高中時比起來寂寞好多！」這一點也經常被拿出來討論，原po直言，當然不只有你這麼覺得，越老就越有感觸，會漸漸發現一大團的熱鬧很好沒錯，但有一小團知心朋友在身旁也是一種選擇，「朋友向來是重質不重量，況且還是可以找高中同學出來玩，說真的，大學朋友跟高中朋友相處起來，有種說不上的差別，可能是心態上有所轉變吧。」

第三題則是「該不該跨出舒適圈？」對此他認為沒必要，「如果你很想的話可以試試看。原因我不知道怎麼說，但如果你是覺得朋友太少想出去擴增一下，這種心態大概會讓你繞了一大圈又回到原點。」

▲少女,學生,妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

最後，原po也強調，這些看法不是絕對，但如果覺得在社交上遇到困難，希望這些建議有所幫助，「如果對你而言社交不是一定，反而總是喜歡自己一個人待著，我覺得也沒啥不好的，過得舒服開心最重要了。」

文章引起熱烈回響，網友們紛紛大呼，「幫樓主推一個！然後那種暫時圈真的不要看得太重，真正的朋友是無形之中就會漸漸走在一起的」、「推推，一個人真的比勉強待在一群不適合自己的人身邊好，吃飯都比較香！做自己想要的樣子，相處舒服的朋友再留下就好」、「推推，工作圈那個好真實」、「超有感的一篇文...磁場合最重要欸」、「你的文章很有幫助，謝謝」、「身為一個大四老人覺得太中肯了，對於只能暫時相處的人真的太尬，只能聊很表面的事情」。

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