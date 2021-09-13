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成功啟航　成大線上直播喜迎7千名新生

▲國立成功大學13日舉辦110學年度「成功啟航」典禮，線上及線下同步迎接海內外近7千名新生，蘇慧貞校長祝福所有新生把握在校時光，進行跨域學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國立成功大學13日舉辦110學年度「成功啟航」典禮，線上及線下同步迎接海內外近7千名新生，蘇慧貞校長祝福所有新生把握在校時光，進行跨域學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學13日舉辦110學年度「成功啟航」典禮，線上及線下同步迎接海內外近7千名新生，今年校方在疫情考量下，嚴控現場人數，並首度採取全程直播方式與新生對話，典禮中蘇慧貞校長祝福所有新生把握在校時光，進行跨域學習，並由成大博物館館長吳秉聲介紹成大校史，建立新生對成大的認識。

▲國立成功大學13日舉辦110學年度「成功啟航」典禮，線上及線下同步迎接海內外近7千名新生，蘇慧貞校長祝福所有新生把握在校時光，進行跨域學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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蘇慧貞校長透過鏡頭勉勵所有海內外新生，儘管現在會有許多時間悠遊網路、接觸數位化資源，但更期待新生把握人與人之間的實際互動，在多元的成大校園裡與不同背景、不同年齡、不同經驗和文化的人交流，面對疫情挑戰，反而更珍惜並掌握成大均衡發展的各項領域，努力跨域學習。蘇慧貞校長也透過直播平台向海外學生表達關切，期待學生在成大展開新階段，並祝福學生有豐富多彩的生活。

▲國立成功大學13日舉辦110學年度「成功啟航」典禮，線上及線下同步迎接海內外近7千名新生，蘇慧貞校長祝福所有新生把握在校時光，進行跨域學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

適逢成大創建90周年，為了使初來乍到的新生建立對成功大學奠基4百年以上歷史的認識，並建立未來目標與自我期許，成功大學博物館館長吳秉聲以「成大的歲月」為題，與新生分享成大校史及榮譽事蹟。吳秉聲館長從創建緣由到未來展望，展示許多珍貴圖檔，介紹成大立校精神、校訓由來、重要人物及建築等，並揭櫫成大早期對台灣南部糖業的重大貢獻，讓新生了解成大是「具有歷史、值得尊敬，且是從台灣本地發跡的學校」。

「成功啟航」典禮由成大九大學院院長，帶領各學院3位新生代表出席觀禮(含研究所及大學部)，並遵守防疫規範，將總人數控管在80人內，保持社交距離進行儀式。

其中成大首創不分系學程，學生跨領域學習，吸引各領域表現傑出的黃聖球、聶怡安、魏辰諠、郭秀恩、吳亭如等人選擇就讀成大不分系。今年指考第三類組最高分，進入成大醫學系就讀的謝政佑，也獲蘇校長頒發優秀入學新生獎勵金。

▲國立成功大學13日舉辦110學年度「成功啟航」典禮，線上及線下同步迎接海內外近7千名新生，蘇慧貞校長祝福所有新生把握在校時光，進行跨域學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「成功登大人」新生活動今年透過直播方式進行。總召外文系112級蘇新婷與核心幹部群上線與新生見面。蘇新婷表示，今年的登大人活動是改革與轉型的一屆，團隊在不到3個月的時間內將活動全面線上化，建造虛擬Gather Town世界，讓各系隊輔與新生能安全的線上交流。本屆更是十年來首次舉辦線上演唱晚會，目的是希望成大新生不會因為疫情影響，而失去感受熱情的權利。

▲國立成功大學13日舉辦110學年度「成功啟航」典禮，線上及線下同步迎接海內外近7千名新生，蘇慧貞校長祝福所有新生把握在校時光，進行跨域學習。（圖／記者林悅翻攝，下同）

13日上午「成功啟航」典禮在本校學生的五人合唱小團以a cappella無伴奏形式，演唱〈刻在我心底的名字〉歌聲中圓滿落幕，緊接著登場一系列「成功登大人」迎新活動。

今年邁入第11屆的「成功登大人」，在疫情影響下將5天營期縮減為2天，並改為全面線上進行，但為了讓新生有最佳體驗，也投入不少心力。例如今年登大人利用Chatbot (聊天機器人)，推廣粉絲專頁、優化訊息回覆率，同時運用群發推播的功能，讓新生在活動期間能即時收到活動相關訊息。

負責大型闖關活動設計的醫學系114級王棋暐說，儘管自己不是就讀相關科系，也不如業界人士專業，但期許自己「探索目前資源，發揮無限可能」，與團隊找尋資源、自主訓練，最終從無到有的創造出完整Gather Town世界，融入成大真實地景元素，如：榕園、光復校區操場、成功湖等，並結合活動靈魂人物「小登登」的Line@帳號輔助，讓新鮮人在線上也能感受沉浸式校園巡禮。

今年登大人邀請校外貴賓葉丙成教授演講「新時代人才養成」。葉教授鼓勵成大學生，四年下來「有沒有找到自己有興趣的領域，養成關鍵能力」才是重點，希望學生思考拿掉學歷光環之後，如何證明自己的價值。

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