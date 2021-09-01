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41萬國中小新生獲教育部贈新書　議題多元談性平、人權、環保

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲教育部贈國中小學新生一人一本書。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

中小學今（1日）開學，教育部挹注5千萬元，送41萬名新生一人一本新書，書籍議題多元，包含人權、環保、法治等，至於性別教育的書籍往年都吸引到很多教育團體關注，今年一樣有列入新書名單中，包含《換身》、《獨生子的秘密》、《那年我們》等。

國教署說明，「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，推行至今已邁入第13年，從原本的國小新鮮人，擴展到國中新鮮人，除人手一本的新生贈書，也積極推動親子閱讀講座或國中新生閱讀講座，希望協助孩子及早養成閱讀習慣與主動學習的精神，今年也預計在新北市、新竹縣、南投縣、高雄市及台東縣等5縣市辦理閱讀講座或闖關遊戲等活動。

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去年曾惹議的《國王與國王》，因內容敘述皇后為王子安排相親，王子愛上的卻是公主的哥哥，引起部分民間團體不滿，但教育部強調，書籍都經書審委員審核，確定適合國中小學生年齡閱讀，讓學生學會理解及尊重。

今年入選書單中，仍有許多書籍探討性別平等議題，包含《換身》，在描述兩名男女忽然發現身體互換，被迫體驗不同性別的生活；《獨生子的秘密》是描述一名小男生想當仙女保母瑪莉‧包萍的故事；《那年我們》則是探討兩性相處的哲學，有自我定位的追尋，也有同儕相處的情誼及生涯規劃的探索。

教育部表示，學校是協助孩子適性發展的重要環境，家庭則是孩子學習重要的起點與後盾，唯有家庭與學校共同攜手，孩子才能更加穩健地成長學習，鼓勵更多孩子一起加入閱讀的行列，成為樂在閱讀、有自信、愛學習、有解決問題能力的人。


 

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