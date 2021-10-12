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國慶活動爆人潮　雙十連假台南湧進逾70萬人

▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國慶3天連假，台南推出許多國慶活動迎接國家生日，市長黃偉哲表示，台南在國慶連假期間，推出各式活動，像是陣頭藝術表演、音樂會演出、趣味競賽、動物音樂會及親子活動等，就是要打造台南成為安心旅遊首選城市，把台南好玩好吃好逛街的優點展現給全國民眾，希望民眾可一來再來，發現更多樣台南玩法。

▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據台南市觀光旅遊局統計，國慶連假3天各街區及主要景點遊客逾70萬人，其中以國慶日當日30萬人最高。戶外熱門景點為最受大朋友小朋友歡迎的頑皮世界，連假期間舉辦「動物國慶派對」，知名網美拍照點也是讓人靜心欣賞藝術的奇美博物館，連假3天共計有2.3萬人，是最熱門的景點。現正辦理中的關子嶺2021溫泉美食節，在這次連假也有將近3萬人次到訪大關子嶺風景區，像是關子嶺溫泉區、水火同源、碧雲寺及175咖啡公路等景點，成為溪北地區旅遊亮點，而連假期間市府在黃金海岸方舟舉辦了守護黃金海岸方舟暨環境教育推廣系列活動，市長也到場並高歌一曲，與遊客共同守護海洋環境。

▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南街區更是熱鬧非凡，加上五倍券啟用及台南購物節加碼優惠活動，讓遊客選擇到街區進行大採買，海安國華商圈及安平老街3天共吸引超過23萬人湧入街區大啖美食，為街區最熱鬧的地方，相較今年中秋連假成長將近6成。而小西門商圈及南紡夢時代等商圈，吸引共有超過13萬人進場血拚。街區的人潮也帶動周邊古蹟景點人氣，如安平古堡、赤崁樓等台南知名古蹟周邊出現宛如年節般的觀光人潮，成為本次連假最受歡迎的景點之一。

▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

近期因知名台劇而爆紅的俗女村及岸內糖廠在這次連假引爆人潮，參訪預約在連假前早已被搶購一空，俗女村也在短短3天連假期間吸引約1.5萬人次到訪，在台南颳起一陣俗女熱潮，因此也留下許多從遠地來的劇迷及攝影迷留在台南住一晚，也讓台南的整體住宿率在10月9日達到9成5以上，民宿則是近乎滿房，整體而言相較於中秋連假更是成長近2成。

▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南在國慶連假期間，推出各式活動，吸引逾70萬人到台南旅遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀旅局局長郭貞慧表示，國慶日連假剛剛結束，未來觀旅局將持續推動各式活動，從這次連假開始台南活動滿檔，10月初的台南藝術節到適合親子同遊10/16、17的新營甜蜜節及10/23、24的台南將軍吼音樂節，活動多元也邀請許多表演團體及當紅歌手，非常歡迎大家十月一起來台南樂活漫遊，也來追星瘋音樂，另外也不要忘了市府推出的「2021台南好康券」，提供食、宿、遊、購、行超過600多家店家優惠，最多可節省達3000元，（詳情請上台南好康券官網），歡迎大家來台南住宿消費拿大獎。

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