台南第五救災救護大隊大灣分隊辦公廳舍　擴建工程動土

▲台南市消防局12日上午舉行「第五救災救護大隊大灣分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，由市長黃偉哲、消防局長李明峯等人進行動土儀式，祈求工程施工期間一切順利。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局12日上午在永康區永大路與文化路交叉口，舉行「第五救災救護大隊大灣分隊辦公廳舍新建工程」動土典禮，由市長黃偉哲、消防局長李明峯率領消防、義消人員等，會同各級民意代表，監造設計單位及施工廠商進行動土儀式，祈求工程施工期間一切順利。

市長黃偉哲指出，台南市消防局第五救災救護大隊大灣分隊現行廳舍興建於1988年，迄今已超過30年，由於廳舍老舊、狹小致日益新增之救災器材裝備及車輛等空間不足，且地理位置於大灣市場旁，出勤行車動線不佳，另救災救護車輛出勤鳴笛影響後側大灣國小授課品質等因素，而另覓地興建，讓這群默默守護市民生命財產安全的消防同仁有舒適的執勤及辦公環境，有效提升台南市救災救護品質與效率。

消防局局長李明峯表示，廳舍用地爭取不易，幸經議員林燕祝等民意代表大力協助推動及市議會的支持下，自2019年度起分年編列工程預算總經費新台幣4800萬元，又因營建物價高漲，歷經二次流標後，2021年度追加第二預備金403萬元，並於2021年8月工程順利發包。

新建廳舍為一幢四層樓鋼筋混凝土建築，建築面積約為540平方公尺，總樓地板面積約為1300平方公尺，整體工程預計2023年12月完工，未來新廳舍的完工，將大大滿足大灣地區居民日益增加的救災救護需求。

新建廳舍位於「台南市第116期永康大灣自辦市地重劃區」公園用地內，委由「解構聯合建築師事務所」監造，「繁華營造有限公司」承攬施工，設計概念將以公園裡的小木屋為發想，融入綠建築思維及當地人文特色等設計，並結合周邊公園地景，未來將成為在地頗具特色的景觀建築。