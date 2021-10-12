「幫中華民國撐旗子是於心不忍」　謝志偉：國旗鮮紅因沾滿台灣人的血

▲謝志偉與拿著台灣獨立旗幟的學生合照。（圖／翻攝謝志偉臉書）



記者杜冠霖／台北報導

駐德代表謝志偉在國慶當天與持台灣獨立旗幟的學生合照，並將照片上傳臉書惹議，對此，謝志偉表示，就算手舉著國旗，自己心裏頭想的還是台灣，「當年曾有多少中國人為這面旗子灑熱血，令人感動至今。但是來到台灣後，這面旗子卻也沾滿了多少台灣人，勇敢或無辜的台灣人的鮮血，令人傷痛至今。」

謝志偉表示，自己是要告訴那些一碰到中國就將「中華民國和國旗」收起來，對內卻又動不動又拿國旗、又拿「中華民國」國號來恐嚇、羞辱，「這面國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血！」

謝志偉指出，知道這點的台灣人在解嚴後都快四十年了，還在幫你們撐旗子和面子，是因為於心不忍，不忍你們離根的中華民國和我們紥根的台灣分裂，「以往是中華民國騎在台灣頭上，如今台灣揹著中華民國，合成為中華民國台灣。」

對於外界批評，謝志偉表示，對你們於心不忍，就只好委屈自己，繼續搖你們的黨旗，「但是你們多少要有點節制。嫌東嫌西，嫌不夠多，嫌不夠大，還嫌姿勢。連那個全家幾乎都美國人的，有臉來嫌我們不夠中國人。」

謝志偉指出，如果你們都不演了，那我們也就不瞞了，「就算手裏頭舉著這面國旗，我們心裏頭想的還是台灣，這塊紥紥實實的土地，自由民主的生活方式，不是那個連你們都拋棄的中華民國。」

謝志偉表示，這些年來看到你們在中共面前泰然自若、毫無懸念地拋棄「中華民國」和「國旗」時，自己心裏其實是鬆了一口氣的，「這麼容易被放棄，不就證明，兩者根本就不存在久矣？於是，我們終於有了共識！」

謝志偉說，「你們想到的是中國人辛亥革命，但是，我們想到的是台灣人的辛苦喪命。因此，我對此旗的態度，有舉沒舉，亳無礙於我對台灣的忠誠，對自由民主的堅持！」，謝志偉也推薦讀台灣國際詩人李魁賢的詩《台灣國旗》，方能領悟他的真意。

謝志偉表示，「中華民國」和那面「國旗」只是用來壓制善良台灣人的工具，其實早就沒有光復大陸了，頂多就只剩復南路和北路，「希望你們也能明白，我們手上所舉的你們的國旗，幾十年沒褪色而越來越鮮紅，還有一個別的原因：因為我們一邊舉一邊吐血啊！」

對於中華民國國旗，謝志偉指出，很多人舉這面國旗時，心裏有可能是真的充滿感動。但是有感動的人請務必體諒有些人實在有理由感動不起來，「我們可以勉強自己適應這面曾染滿台灣人鮮血的國旗，代表今天民主自由的台灣，但請你們也以同理心試試了解台灣人的心境。」