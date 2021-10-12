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騎遊府城抽好康　利用T-Bike遊台南好禮大放送

▲台南市政府交通局為鼓勵市民及觀光旅客多多利用T-Bike遊台南，持續推出「騎遊府城抽好康」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府交通局為鼓勵市民及觀光旅客多多利用T-Bike遊台南，持續推出「騎遊府城抽好康」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

配合台南好康券及振興五倍券啟用，台南市政府交通局為鼓勵市民及觀光旅客多多利用T-Bike遊台南，持續推出「騎遊府城抽好康」活動，即日起至2022年2月10日止，只要單次騎乘10分鐘以上，就能參加抽獎，獎品總計價值超過兩萬元。

市長黃偉哲表示，秋冬季節騎乘T-Bike慢遊台南、探訪古都文化是旅行台南的最佳代步方式，邀請全國民眾及台南市民搭配台南好康券及振興五倍券，加值電子票證騎乘公共自行車，還能參加抽獎活動，把好禮抱回家。

▲台南市政府交通局為鼓勵市民及觀光旅客多多利用T-Bike遊台南，持續推出「騎遊府城抽好康」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德表示，2021年是自行車旅遊年，隨著疫情逐漸趨緩鼓勵大家走出戶外，騎乘T-Bike遊訪台南各地景點，只要加入T-Bike會員並持電子票證完成10分鐘以上的借還車，每借一次就有一次抽獎機會，騎乘次數越多，中獎機會越高，歡迎大家在今年秋冬天、跨年連假及明年春節期間多多利用T-Bike。，詳細內容請洽台南市公共自行車官方臉書專頁：https://www.facebook.com/tainanpublicbike/

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騎遊府城好康T-Bike台南

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