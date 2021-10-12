趙少康批蔡英文國慶演說「兩國論」　台灣基進：像無腦長輩群組

▲台灣基進新聞部主任張博洋 。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文10日發表國慶演說，強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中廣董事長趙少康批評其主張兩國論，「用中華民國刺激中共」。對此，台灣基進新聞部主任張博洋批評，趙少康根本就「行動版長輩群組」，明明就是胡扯，還是會有一堆藍粉高潮，真的像極了無腦藍營長輩群組。

趙少康日前質疑，蔡英文國慶演講明白主張兩國論，她敘述的是事實，但「用中華民國來刺激中共，當中共不承認中華民國，蔡英文就用中華民國跟中共對幹」；蔡英文不願接受「一中各表」的論述，被中共認為是改變現狀，造成兩岸軍事緊張情勢升高，再大幅增加國防預算，讓軍火商大發危機財。

對此，張博洋表示，趙少康根本就「行動版長輩群組」，從「中華民國要滅亡」到「台灣會變阿富汗」到「蔡英文打假針」，現在又憑空捏造一個毫無根據的「軍火商發大財」，重點是明明就是胡扯，還是會有一堆藍粉高潮，真的像極了無腦藍營長輩群組。

張博洋說，事實上，只要台灣內部有任何對「國家認同」、「捍衛主權」有關的主張被提出，中共還沒說話，趙少康之流的代理人就會開始「中共被刺激到了」，反應神經比中共當局還快，都不知道是中共被刺激到，還是這些代理人被刺激到？中共玻璃心也不是一天兩天，有時候台灣人根本什麼都沒做，中共還會「自我刺激」一下，表示台灣人又激怒他了，國台辦趕在中共國慶前，發聲明痛批台灣外交部長就是一例，真的莫名其妙。

張博洋直言，奉勸「行動版長輩群組」趙少康，一把年紀了，應該多做對台灣有益的事，多運動、閱讀台灣歷史書籍，放鬆身心，才不會吃飽撐著每天幻想台灣嗆中共，如果近視度數又變深了，去換一副眼鏡，才不會一直瞎說不符合事實的謠言。