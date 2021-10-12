國旅券今抽60萬份！身分證末2碼相同即中籤　本週起週週抽、週週送

▲國旅券今抽出60萬份。 （圖／觀光局）

記者許維寧／台北報導

交通部配合振興五倍券上路，加碼推出240萬份千元國旅券於四周週週抽、週週送，今（10/12）上午首抽60萬份，身分證抽出末兩碼，尾數相同的登記者即中籤，下午17時可於國旅券平台查詢。另配合提振觀光經濟，也與全國19家主題樂園推出「樂園1+1」活動，提供門票買一送一、買大送小等優惠，其中14家業者也規劃「千元大享包」套票，一張國旅券即可讓全家2大2小一起入園。

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交通部觀光局搭配行政院振興計畫，推出一千元面額國旅券，限量240萬份。9月22日至10月29日起開放於「振興五倍券平台」數位綁定，今日起每周二上午抽籤，共抽4周、每次抽出60萬份。今天展開一波抽獎，接下來連續三週每週二各再抽出60萬份，民眾若要參加抽籤最晚需於10月29日完成登記，才來得及趕上11月2日最後一次抽籤。

抽獎時間為上午10時30分，並於開抽當週五開放領券：

第一周：10/12抽籤、10/15領券

第二周：10/19抽籤、10/22領券

第三周：10/26抽籤、10/29領券

第四周：11/2抽籤、11/5領券

觀光局表示，今天完成第一波抽籤後，會於當日下午17時發送簡訊通知民眾，屆時民眾也可上「共通平台」查詢。中籤者可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券QR Code。

觀光局談到，國旅券抽中後使用時間為今年11月1日起，至明年4月30日間均可使用，國旅券適用所有觀光產業，包括旅行社團體旅遊或購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯等，。屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用。

但觀光局也提醒，國旅券為一次性使用、不找零。