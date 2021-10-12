國旅券5大重點整理！「怎使用、注意事項」一次看　幸運兒存起來

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者義大遊樂園提供）

記者周亭瑋／綜合報導

國旅券今（12）上午抽出首批60萬份，身分證尾數為21、32、98、67、97或末三碼410者，即為中籤幸運兒。《ETtoday新聞雲》記者整理出8大重點，包括如何領取、使用及注意事項等，讓讀者一目了然。

【國旅券抽籤日期】

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►從10月12日開始，每周二抽籤，共四周，中籤者於當日下午5點，以「手機簡訊通知」，也可上「五倍券官網」查詢。

第一周：10/12抽籤、10/15領券

中籤身分證尾數→21、32、98、67、97、410

第二周：10/19抽籤、10/22領券

第三周：10/26抽籤、10/29領券

第四周：11/02抽籤、11/05領券

▲示意圖，與本文無關。（圖／圓山大飯店提供）

【使用期限】

開始日期：2021年（民國110年）11月1日（一）

截止日期：2022年（民國111年）4月30日（六）23時59分為止，逾期失效。

【如何領取】

1.中籤者於「國旅券平台」輸入：手機號碼／身分證或居留證字號末4碼

2.登入後，即可領取國旅券QR Code

▲國旅券QR code示意圖。（圖／觀光局）

【如何使用】

現場：臨櫃結帳時，出示QR Code，並告知中籤者「身分證末四碼」，即可抵用及支付差額。

▲若不會使用手機者，也可直接告訴業者「國旅券票號」和「身分證末四碼」。

線上：按照各店商平台結帳指引，輸入「國旅券票號」和「身分證末四碼」後，即可抵用。

【注意事項】

1.折抵限一次使用。

2.不得找零。

3.可以「非本人」使用，只要出示「國旅券QR Code」，再輸入「中籤者身分證末四碼」即可。

4.可以一次抵用「多張國旅券」。

▼國旅券使用範圍。（圖／觀光局）