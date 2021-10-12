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國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

▲▼「全球十大最美自行車道」日月潭自行車道。（圖／翻攝自日月潭國家風景區官方網站）

▲國旅券今抽籤（圖／翻攝自日月潭國家風景區官方網站）

記者許維寧／台北報導

交通部配合振興五倍券上路，加碼推出240萬份千元國旅券於四周週週抽、週週送，今（10/12）上午首抽60萬份，身分證抽出末兩碼，身分證尾數為21、32、98、67、97者，或身分證末三碼為410的登記者即中籤，下午17時可於國旅券平台查詢。另配合提振觀光經濟，也與全國19家主題樂園推出「樂園1+1」活動，提供門票買一送一、買大送小等優惠，其中14家業者也規劃「千元大享包」套票，一張國旅券即可讓全家2大2小一起入園。

交通部觀光局搭配行政院振興計畫，推出一千元面額國旅券，限量240萬份。9月22日至10月29日起開放於「振興五倍券平台」數位綁定，今日起每周二上午抽籤，共抽4周、每次抽出60萬份。今天展開一波抽獎，接下來連續三週每週二各再抽出60萬份，民眾若要參加抽籤最晚需於10月29日完成登記，才來得及趕上11月2日最後一次抽籤。

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抽獎時間為週二上午10時30分，並於開抽當週五開放領券：

第一周：10/12抽籤、10/15領券

第二周：10/19抽籤、10/22領券

第三周：10/26抽籤、10/29領券

第四周：11/2抽籤、11/5領券

觀光局表示，今天完成第一波抽籤後，會於下午17時發送簡訊通知民眾，屆時民眾也可上「共通平台」查詢。中籤者可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券QR Code。

觀光局談到，國旅券抽中後使用時間為今年11月1日起，至明年4月30日間均可使用，國旅券適用所有觀光產業，包括旅行社團體旅遊或購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯等，。屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用。

但觀光局也提醒，國旅券為一次性使用、不找零。

另配合行政院提振觀光與經濟政策，台灣好樂園規劃「樂園1+1」、「千元大享包」優惠，同時明年4月30日前入可參加抽獎，獎項數量超過1000份，最大獎為百萬現金；台灣觀巴則推出「滿千送200」優惠路線。

全國有19家主題樂園推出「樂園1+1」活動，提供門票買1送1、買大送小或送消費抵用券、重遊券等各式各樣優惠措施，其中14家業者針對國旅券規劃「千元大享包」套票，用1張國旅券可以讓全家2大2小一起入園再送下午茶，或雙人優惠套票等優惠內容。

觀光局也與台灣觀光遊樂區協會辦理百萬現金抽獎活動，11月1日起至111年4月30日到全國18家主題樂園購票入園之自由行旅客，無論是否使用振興五倍券或國旅券，均有機會抽到最大獎100萬元現金，此外也加碼5次抽獎，共有超過500項總值超過100萬元之飯店住宿券或主題樂園門票。

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