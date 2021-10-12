國旅券6組中獎號碼今公布　唯獨這組抽「三碼」！觀光局幫解惑

▲交通部加碼推出240萬份千元國旅券於今日上午首抽60萬份。（圖／記者黃克翔攝）

記者許維寧／台北報導

交通部加碼推出240萬份千元國旅券於今日（10/12）上午首抽60萬份，先抽出五組身分證末兩碼，分別為21、32、98、67、97者，由於五組中獎人數不足60萬因此再加抽一組，但考量名額剩餘不多，因此改為「抽三組」數字，最後共計60萬3394位幸運兒獲獎。

因應振興五倍券上路，各部會也推出加碼券助拳，其中又以交通部提供240萬份1000元面額國旅券最夯，經統計已有約1146萬人參與抽獎。今天上午觀光局抽出首波60萬份，前5組抽出號碼依序為21、32、98、67、97，最後再加抽一組三碼410。但不少民眾抱怨，要中兩碼機率太低；也有民眾質疑，為何最後要多抽一組三碼「410」。

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根據今日的抽獎狀況，由於今天預計抽出60萬份，抽出21、32、98、67、97等五組號碼時，登記抽籤的民眾中，中籤人數已來到約59萬，還有將近一萬份未抽出。為了讓60萬份全數送出，觀光局表示，最後將加抽一組三碼補足人數，隨即便抽出410。

若再加抽一組兩碼數字人數勢必太多，因此改抽三碼，即可縮小中籤人數。今天國旅券首波抽獎，六組號碼共計60萬3394人中獎。

觀光局表示，今天上午幸運中獎的民眾，下午17時將會公告於振興五倍券平台網站，民眾進入網站後可點選「查訊」並依序鍵入身分證號、健保卡卡號，並依畫面執行圖形驗證，完成後即可確認中獎資訊。也會於下午17時同步寄發簡訊給中獎民眾，收到簡訊後三日、本週五起，即可於國旅券抵用平台領取1000元額度的QR Code。

觀光局談到，國旅券抽中後使用時間為今年11月1日起，至明年4月30日間均可使用，國旅券適用所有觀光產業，包括旅行社團體旅遊或購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯等。屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用。