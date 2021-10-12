快訊／東奧奪佳績後「體發會」解編　蘇貞昌：任務達成即可

記者陳家祥／台北報導

台灣代表隊甫在東京奧運奪下史上最佳成績，總統府日前更舉辦大型接見活動、英雄遊行等，總統蔡英文也承諾對於體育政策的努力不會停止。對於近來行政院卻解編「體育運動發展委員會（體發會）」，讓外界有錯愕之聲，院長蘇貞昌12日表示，政府組織都是非常清楚、各司其職，如果一時任務必要有編組必要，任務達成就可以。

蘇貞昌強調，這2年多來可以看到，體育署預算不斷增加，不只我們運作良好，而且在東京奧運的表現也是歷史最好，我們對體育的努力、體育署同仁的盡心盡力，各界給政府的支持、給體育署的支持，我們都非常感謝，署長人選持續尋覓。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

為了落實總統蔡英文體育政見，2016年在前行政院長林全任內成立體育運動發展委員會，主要進行體育運動發展方案、計畫之審議、協調及督導，運動服務產業發展及推動民間投資等相關問題之研處，完善競技運動體系及提升運動競技實力，以及重大體育運動事項之協調及推動。

委員會置委員19至25人，其中1人為召集人，由行政院長指派政務委員兼任；副召集人2人，除召集人及副召集人為當然委員外，其餘委員，由行政院長就行政院副秘書長、所屬有關部會副首長、體育運動專家及學者派（聘）兼之。

原為一級部會的體委會在改組後併入教育部體育署，雖然人力及經費沒有減少，但體育事務常需跨各部會協調，為了順利發展，協調及決策層級有必要提高，體委會因此誕生，強化及優化體育政策的發展。

