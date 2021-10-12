土耳其公衛專家：若疫苗接種取得進展　新冠肺炎終將只是流感

▲ 疫情下的土耳其伊斯坦堡鬧區街道。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉11日專電

土耳其衛生部2019冠狀病毒科學諮詢委員會的鄂茲呂克說，儘管土耳其COVID-19疫情到冬季會相當嚴峻，但若疫苗接種繼續取得進展，此一疾病明年終將只是流行性感冒。

儘管至少接種首劑、兩劑疫苗人口比率分別達到87.91%、74.81%，土耳其COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日病例數上週再度超過3萬例，為5月1日以來首見。衛生部昨晚公布疫情通報顯示，過去24小時新增3萬563起病例，188例病故。

衛生部表示，傳染力強大的Delta變異株造成這一波病例數飆升。同時，新學年恢復到校上課後，戴口罩和保持社交距離等防疫守則很可能遭到輕忽，以致逾半新增病例來自30歲以下年輕族群。

公共衛生專家早已預期，大部分民眾秋季增加室內活動，將有一波COVID-19疫情飆升。鄂茲呂克（Tevfik Ozlu）說，冬季疫情只會更具挑戰性，疫苗接種工作必須加快腳步。

在土耳其，有資格施打中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）CoronaVac疫苗、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作研發疫苗的年齡層已降至15歲。儘管全國已施打逾1億1200萬劑疫苗，「疫苗猶豫」的情況在年輕族群之間仍舊普遍。

鄂茲呂克告訴「自由日報」（Hurriyet）：「到校上課人口占比高。現在，學生、教師和學校工作人員共約3000萬人屬高流動性族群，（每個班級）超過40人每週在封閉環境下群聚5天。這創造了絕佳感染環境。」

他認為冬季病例數將會進一步升高，雖然可以仰賴防疫措施和疫苗接種加以預防，「不過似乎有其難度」。但是他對於2022年抱持樂觀看法。

鄂茲呂克說：「如果疫苗接種進一步取得進展，期盼COVID-19將變成像流行性感冒那樣常見的感染。」（編輯：郭中翰）