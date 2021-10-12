多人拒打疫苗遭開鍘！德州強制令喊停　州長忤逆拜登：經濟難復甦

▲德州州長阿博特禁止州內繼續執行強制疫苗令。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國德州州長阿博特（Greg Abbott）11日簽署行政命令，禁止州內繼續執行總統下達的「強制疫苗令」，未來企業不可再要求員工先出示疫苗接種證明才能回到辦公室。

據路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）曾在9月下令，強制要求聯邦政府的員工和承包商接種疫苗，而員工人數超過百人的企業，也必須強制員工接種疫苗，而導致國內有數千人因拒打疫苗而被解僱。

▲Facebook、Google等大型企業已因強制疫苗令解僱了多名員工，而聯合航空的機師正打算通過法律推翻相關規定。（圖／路透）

阿博特批評，拜登政府的強制疫苗令已明顯越權，此舉根本是對私人企業的欺壓與脅迫，並可能中斷企業內的勞動力，進而影響德州的經濟復甦，「在德州，沒有任何一個企業可以強迫他們的員工或是顧客接種疫苗」。

目前，多家在德州擁有分部的大型企業，如Facebook、Google、美國航空、聯合航空等，都已要求員工必須接種疫苗，否則將面臨被解僱的處分。不過，聯合航空的機師工會對此提出了抗議，並已入稟聯邦法院，要求法院發布禁令，防止公司解僱拒絕接種的員工。

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