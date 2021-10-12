快訊／簡訊實聯每則成本0.1元？高虹安戰陳耀祥　蘇貞昌出聲緩頰

▲台灣民眾黨立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

因應本土疫情，行政院於5月19日推出簡訊實聯制。台灣民眾黨立委高虹安12日在立法院總質詢時呼籲，應該重新檢討簡訊實聯制，並質疑單則簡訊成本0.1元，總計可以發送30億則，現在已經發送23億，之後怎麼辦？國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥答詢回應，將樽節支出，希望業者共體時艱；行政院長蘇貞昌則說，希望國會繼續支持預算，也感謝業者共體時艱。

高虹安今天在立法院質詢時問及，政府針對簡訊實聯制編列3億預算，單則簡訊0.1元，總計可以發送30億則簡訊，現在已經發送23億則簡訊，之後打算怎麼辦？陳耀祥說明，「樽節支出」，未來會跟電信業者協調，「希望電信業者來共體時艱」，簡訊沒有所謂0.1元的問題，因為簡訊是免費的，使用者沒有付任何錢，至於發送簡訊的成本，將來有可能是0.000001元也有可能。

高虹安反駁，她已經問過電信業者，0.1元已經是優惠價了，「不好意思喔！」對於陳耀祥回應表示，請電信業者共體時艱，高虹安繼續批評，「共體時艱不是這樣共的吧」，電信業者就是要出政府3億元之後所有的成本，是這樣的嗎？

不料，此時陳耀祥也不甘示弱地反譏說，所以這個部分希望電信業者大家來努力，「所以啊，當時我們編8億元，為什麼（立法院）要砍掉5億元呢？」

蘇貞昌表示，高虹安說「1則簡訊0.1元」是不對的說法，因為這是用總包價計算，現在預算被砍到3億元，只好跟電信業者講，在3億元的總包價裡面，大家來共體時艱，一方面希望國會繼續支持，一方面也感謝業者共體時艱。

高虹安進一步表示，現在國內疫情比較趨緩，應該檢討簡訊實聯制是否可以改一個方式，且現在民眾掃碼1天可能要掃碼5次，但是否真的有實際效果？衛福部長陳時中說，實聯制最重要的用途是做疫調，可以了解確診者的足跡，屬於比較精密、小規模的，細胞簡訊則是更加的廣泛，例如日前針對新增Delta個案發放細胞簡訊，所以特別廣發，提醒民眾注意。

此外，高虹安表示，政府為推動口罩預購，衛福部連續兩年提出「eMask口罩預購系統勞務採購案」，決標金額合計3826萬元和2840萬元，為什麼今年使用量降到5萬以下，為什麼今年還編列3000萬預算？陳時中說，因為編列預算時疫情正緊張，無法預測到民眾整體使用情況。

高虹安質疑，該平台今年沒有多出新功能，只有用在維運費用，金額應該落在10%至30%；陳時中說明，這裡面主要是流量的費用，未來這個費用當然會做調整；蘇貞昌則說，當然在開發時最需要費用，但是後來無論流量高低，基本的人事費用、維持費用還是要有。