為加入CPTPP開放核食進口？　蘇貞昌：沒有國家敢讓國民吃核食

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

美國政府日前宣布解除日本核災區食品進口，引發討論。國民黨立委林德福12日在立法院總質詢說，政府恐開放核食進口，以加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）；行政院長蘇貞昌當場承諾，不會讓任何有核輻射的食品進口，沒有國家敢讓國民吃核食，但也不能把人家貼標籤。

美國在2011年311東日本大地震引發福島核災後，禁止福島縣、岩手縣、宮城縣等14縣共100項次農產品進口，這項禁令自本月解除；但目前仍有中國大陸、南韓、台灣等14國家地區限制日本核災區食品進口。

林德福今天在立法院總質詢時說，我國應該跟日本維持良好關係，但是對於國人高度關注的核食議題，要求蘇貞昌承諾不能再在立法院休會期間「突襲」宣布開放日本核食進口；蘇貞昌立刻說，「任何有核輻射的食品都不會讓它進口」，保障人民健康是政府的責任，將依科學證據和國際標準進行。

林德福說，很擔心12月18日公投結束後，民進黨政府趁離選舉還有一段時間，就想辦法要開放核食進口，以讓台灣加入CPTPP；蘇貞昌回應，日本外務大臣已說明，台灣加入CPTPP不以核食進口為條件，「沒有國家敢讓他的國民吃核食」，但也不能把人家貼標籤。