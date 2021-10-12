圓規颱風外圍環流山上山下兩樣情　日月潭出現火燒雲和「雙虹」大景

記者高堂堯／南投報導

圓規颱風外圍環流為中南部山區和東部各縣帶來驚人雨勢，不過受中央山脈阻隔，西部地區雨勢相對不明顯，還出現夕照美景；日月潭地區11日傍晚不但出現壯麗的火燒雲，還出現一抹超大彩虹並外帶一圈霓的「雙虹」天象，讓當地民眾驚喜讚嘆：「so beautiful（太美了）!!」

▲受圓規颱風外圍環流影響，日月潭出現雙虹大景（下同）。（圖／民眾陳先生提供）

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圓規颱風雖未登錄台灣本島，但強勁的外圍環流帶來的狂風暴雨橫掃南投山區，合歡山武嶺還觀測到高達15級陣風；未料山下的埔里鎮、魚池鄉日月潭等地雨勢零星，天空約莫在11日傍晚5時左右更出現彩虹，許多民眾紛紛拍照並在網路社群分享，陳姓民眾還在涵碧樓往東方向攝得火燒雲和「雙虹」交纏的絕美畫面。

日月潭氣象站解釋，南方海域的低壓提供火燒雲生成的絕佳條件，因為帶進水氣、雲層變厚，沉降氣流則使天空較乾淨、能見度變高，加上夕陽光線在雲層中的折射或反射作用，就會出現壯麗的火燒雲景象。

至於「雙虹」，氣象站指出，下雨過後撥雲見日，陽光以不同角度照射大氣中的小水滴時，經過1次反射及2次折射後就會產生「虹」，形成「霓」的陽光在水滴裡則是經過2次反射及2次折射。



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