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颱風天送餐「披薩隨風飛舞」　6秒悲劇片曝！外送員GG了：完蛋

▲▼ 。（圖／翻攝自michael.huang抖音）

▲餐點被風吹翻。（圖／翻攝自michael.huang抖音）

記者施怡妏／綜合報導

圓規颱風海上警報已於今早8:30解除，雖然圓規並未侵台，卻帶來超大豪雨與狂風，讓許多民眾超有感，有外送員在送餐時，將餐點暫時放在外送箱上，到一旁打電話請客人來取餐，怎料突然颳起一陣風，炸雞、披薩全都隨風起舞，最後掉落至地面，影片曝光後，引起許多網友討論，「直接變在地美食」。

今年第18號颱風「圓規」雖然沒有直撲台灣，但強大的外圍環流也替北部、東半部地區帶來狂風豪雨，不過在沒有停班停課的縣市，外送員仍照常送餐，就有一名外送員在抖音（Tik Tok）發文，PO出6秒悲劇片。

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影片中可以看到，外送員將餐點送達目的地，戴著安全帽在講電話，似乎是剛到達，正在與客人聯繫，因此先將炸雞、披薩放在外送箱上，怎料兔突然一陣強風吹來，炸雞桶整桶被吹翻，倒在水溝蓋上，接著1大1小的兩盒披撒也隨風起舞，外送員跑過去伸手想要救援時，已經來不及了，食物全都打翻在地上。

影片曝光後，網友們回應，「您的餐點已經送達，請來地板取餐」、「居然還是披薩，太慘了」、「完了，怎麼跟買主交代」、「好倒楣的外送員」、「重點是，也要等客人下來才把東西拿出來吧」。不過也有眼尖的網友發現，盒子裡根本就沒有食物，「這個餐點好像不太對，裡面是空的感覺」、「炸雞飛走都不會掉一根，肯定是空的」、「空的吧，有時候不會飛這個高，會直接掉地上」。

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