各地頻傳降價現金收購五倍券　蔡壁如：代表民眾需要的是現金！

▲紙本五倍券。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

實體五倍券已開放領用，各地卻傳出「降價現金收購」的個案，對此，民眾黨立委蔡壁如表示，這代表台灣還是有許多基層的民眾需要的是「現金」，對急著拿現金去繳房貸、學貸、房租的人來說，「五倍券不能長高、更不會長胖，他們只能折價換現金！」

針對坊間傳出已9折價錢收購五倍券，行政院長蘇貞昌表示，「收購是違法的，不應該」，相信這是非常突兀的單一個例，「如果有，我們會法辦」。法務部9日也表示，依法五倍券不得轉售，營業人違反者將不得兌領款項。若有人涉及以不法手段收購或偽造、變造使用，也會有刑事責任，請民眾切勿違反規定，以免得不償失。

對於蘇貞昌的回應，蔡壁如表示，出現這樣的狀況，代表台灣還是有許多基層的民眾需要的是「現金」，對急著拿現金去繳房貸、學貸、房租的人來說，五倍券不能長高、更不會長胖，他們只能折價換現金，「為什麼坐在冷氣房的高官就是不懂！」

對於民眾拿五倍券換現金，蔡壁如指出，這不是個案，各地的鄉親都有陳情，他們要的是現金，寧願犧牲百貨公司五倍券的加碼，換現金來解決燃眉之急，這情形反應出：人民期待的是現金、無法找零造成不便、無法支付貸款這些家中固定的支配款項。

蔡壁如表示，只要上網站搜尋「換五倍券」，一堆網站都有在收購，像是：「大台中地區收五倍券一份4500元，量大可議」、「桃園車站4800元收，需要請私訊」、「嘉義收4800元，現金面交，無限收，願意私訊我」。

蔡壁如指出，這代表急需用錢的人，永遠享受不到「長高、長胖的五倍券」，賺到的是居間獲利的代購業者，振興了代購業者，卻讓基層的艱苦人更加艱苦，「這是坐在冷氣房的高官們，永遠不會懂的事！」