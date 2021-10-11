五倍券官網原始碼有簡體字　高虹安：抄考卷連名字都抄進去

▲五倍券官網原始碼出現簡體字。（圖／翻攝自批踢踢）



記者黃巈禾／台北報導

日前有網友發現，五倍券官網的原始碼出現簡體字，經濟部為此道歉澄清五倍券官網是關貿網路公司負責開發管理，未外包給中國大陸公司。對此，民眾黨立委高虹安11日表示，花上億納稅錢所建置的網站還這麼粗糙，就像抄考卷還把名字抄進去，相當不用心。

高虹安表示，單純引用程式的代碼做網站上面的開源碼，有點像站在別人的肩膀上開發系統，這件事情本身無傷大雅，但從這件事情可以看出，一個政府官方的網站，花上億的人民納稅錢所建置，卻還是有這麼多粗糙的地方。

高虹安指出，關貿明明工程師或整間公司都知道，一個網站的承接，屬於政府的官方網站，就應該要拿出更好的技術和更多的用心，去做程式開發，工程師在引用程式碼的時候，應該就會知道裡面有簡體字的註解，引用過程可以直接先刪除這些簡體字的註解，就不會引發這麼多後面的疑慮。

高虹安質疑，關貿開發系統時，引用開源的程式碼，連看都沒有認真去看，才造成簡體字註解偷渡進到官方網站裡，若沒認真、仔細詳讀，會不會這些程式碼挾帶可能是資安疑慮的程式碼，而我們不知道，「這件事情有點像是，他今天在抄考卷，都給你抄考卷了，結果你還把名字都抄進去，整個都抄錯」。

高虹安認為，這對於承接一個政府官方網站的公司來說，是相當不用心，關貿網路公司身為一個長期承接政府官方網站，而且每次承接網站都有幾千萬、上億的預算，做出這樣子的狀況，無法讓人接受。