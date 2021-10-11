快訊／彰化5倍券加碼出爐　消費200可抽3戶青年宅+千萬紅包

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣長王惠美終於在今天上午對外宣布5倍券加碼方案，只要在10月15日起到明年6月30日止，在彰化刷卡或是現金消費200元，就有中獎機會，分3次抽獎，每次將送出１戶伸港青年住宅，二獎是彰化在地產業魔特動力生產的市價5萬8880元100輛電動機車，最高獎金2萬元，還送出千萬元紅包，不排除再加碼。

▲彰化5倍券加碼方案送3戶青年住宅等大獎。（圖／記者唐詠絮攝）

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王惠美指出，大家期待好久的振興好禮來了，民眾只要在彰化地區消費，憑消費滿200元以上的發票、免用統一發票收據或台灣pay的消費明細，上網登錄即可參加抽獎。

抽獎有3次，分別在明(2022)年1月、4月及7月抽獎，每次將送出彰化伸港鄉青年住宅1戶，抽中不要的民眾也可以用等值的現金領取，二獎是彰化在地產業「魔特動力」生產的市價58,880元100輛電動機車，還有18,000個現金紅包獎(2萬、1萬、5千、2千、1千及500元)。

王縣長指出，彰化在地產業、商圈與觀光工廠也很給力，彰化縣旅遊產業協會整合彰化縣的觀光工廠、休閒農場、在地商圈、餐飲業者、交通業者及伴手禮業者等，加碼推出「彰化安心遊五倍券」，有三大主軸「商品買一送一」、「鹿港廟口商圈吃透透」與「遨遊彰化景點自由配」優惠活動。

王縣長進一步指出，第一大主軸「商品買一送一」使用五倍券即享買1送1的優惠，參與「商品買一送一」的商家，號召台灣玻璃舘、卷木森活館、愛玩色創意館、冰粽發明館、台灣手套博物館、樂活襪之鄉博物館、興麥蛋捲、魔菇部落休閒農場、卡里善之樹、百果山探索樂園、成美文化園區、路思大新創園區、富雨洋傘、神農樂活館、黑狗兄專業運動襪、8518購吸盤工廠等商家，更有國際大廠白蘭氏健康博物館與知名品牌台灣穀堡稻米博物館和廣源良一同響應優惠活動，而且店家持續增加中，讓民眾來彰化搶好康。

第二大主軸「鹿港廟口商圈吃透透」則集結商圈32家商家，推出限量168份消費卷，2500元紙張五倍卷可兌換3000元商圈消費卷，整整回饋20%給來鹿港品嘗美食小吃的遊客。

第三大主軸「遨遊彰化景點自由配」業者推出搭乘祥安接送包車一日遊台中火車站/台中高鐵/中部出發使用五倍卷原價6000元/優惠價/只需4988(可使用紙本券或數位券)(行程限中部地區)使用時數9H，好康再加碼:買一送1，包一日行程加送1H，共可使用10H，想吃什麼就帶遊客去吃，完全客製化。全國民眾共同來到彰化消費旅遊。

王惠美強調，彰化很有料、只是過去太低調，彰化有許多國定古蹟、絕美景點，有全台唯一的海牛，亞洲唯二的扇形車庫，台灣玻璃館等15家觀光工廠、24家休閒農場等，歡迎大家來體驗彰化的美、彰化的好。