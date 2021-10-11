查好食券店家爽嗑鍋「結帳卻GG了」崩潰求助！苦主嘆：你不孤單

▲原PO特地上網查可使用好食券的店家，圖為示意圖。（圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

成功綁定數位五倍券的民眾，可獲得經濟加碼的500元好食券，一名男網友日前特別上網作功課，查詢可以使用好食券的店家，趁連假期間大吃一波，選了一間涮涮店，準備要結帳離開時，發現店家不能刷卡，因此也無法使用好食券，讓他有種受騙的感覺，貼文曝光，引起網友討論。

原PO在PTT發文，打算使用500元好食券獨自大快朵頤一波，特地上網查詢可以使用的店家，「到了店裡，想說有500元可以用，我就點爆」，準備要結帳時，怎料店家只收現金，沒有提供刷卡服務，明明政府的網站標示此店可以用好食券，但店家竟然沒有提供刷卡服務，讓他超傻眼，「我現在坐在位子上瑟瑟發抖，身上沒錢走不出去怎麼辦？」

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貼文曝光後，網友們回應，「準備去洗碗吧」、「天才IT大臣的陷阱」、「割肉還債啊」、「不要太不滿」、「不能刷卡的好食券店家，這店家在搞笑」、「還不快打電話叫唐鳳來救人啊」、「這幾天一堆人遇到這情況，你不孤單」、「你現在知道刺激消費的真諦了嗎」、「問還缺不缺洗碗工」、「政府配套跟辦法沒做好」、「安全一點就是去百貨公司的美食街」。

事實上，不少民眾都遇到，明明政府網站顯示該店家可以使用好食券，但結帳後卻發現不能刷卡的情況，本站日前也報導《查好食券店家「怒爆2巨雷」 妹子綁定數位GG！苦主：根本無法用》，有內行人解釋，「好食券官網撈的資料是『稅籍』符合的店家，但好食券綁在數位支付，所以需自行交叉比對。」最好的方法，就是直接打電話詢問店家能否使用，以免白跑一趟。

▼紙本五倍券。（圖／記者李毓康攝）