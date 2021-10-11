領五倍券少1000元！人妻漏掉「關鍵步驟」只能認賠　1988也救不了

▲隔著袋子看就發現少1000元。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

五倍券出包變四倍券？一名女子9日到超商領取五倍券，回家檢查才發現竟然少了一張1000元，信封袋完全沒拆封，代表拿回家的時候裡面就只有4000元，撥打紓困振興專線1988得到的回應是，「當下就要拆開檢查」，否則相關單位也無法幫忙。目前她仍只有4000元的五倍券，問題至今求助無門。

原PO在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」表示，她在超商領取的當下沒有拆開來看，回家才想到新聞報過紙本五倍券有可能會少，於是趕快檢查自己的五倍券，隔著信封袋驚覺裡面竟然少了一張1000元，連拆都還沒拆就少，疑似店員分裝時少放了一張。

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原PO隔天打電話詢問1988，對方表示「最近這樣的問題很多，當下要拆開檢查」，不過原PO回想起先前一名婦人也是五倍券有少，拆開檢查卻不能更換了，於是她也不敢隨意打開信封，對此客服人員回應，由於原PO已經離開超商也過了一天，「這樣的情況真的沒辦法處理」。原PO事後只能自認倒楣，明明不少國人都遇到同樣狀況，卻沒有任何求助或更換的管道，「如果只少200也就算了，但少的是1千呀」，原本開開心心領取五倍券，卻被告知少1000元只能自己吞，內心實在很不是滋味。

▲領取當下就要確認數量後再簽名。（圖／記者施怡妏攝）



網友點出，原PO就是少了「當場確認」這個關鍵步驟，在超商拿到的當下就要先目測數量對不對，「自己不看怪誰囉，我領三份店員都叫我確認好再簽名」、「店員當下不是都會帶妳確認一下嗎？怎麼不謹慎一點啊」、「昨天去全家領卷，店員也是有跟我對點」、「便利商店店員都會提醒一張一張點清楚…不然設計那個窗口是要幹嘛的」、「雖然想同情，但離櫃就是你自己的問題。」