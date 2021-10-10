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快訊／戴資穎揮拍點燃2萬發國慶煙火！　網狂刷：我高雄人我驕傲

記者賴文萱／高雄報導

今晚8點國慶煙火在高雄施放近2萬發，其中，12吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放時間長達30分鐘。除了總統蔡英文親臨現場外，許多位防疫英雄，以及代表台灣征戰東京奧運、帕運的選手們，也搭乘文化遊艇來到高雄港！戴資穎也帶領全體揮拍，正式點燃國慶煙火。

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲戴資穎率領全體揮拍點燃國慶煙火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼國慶煙火在高雄登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼2021高雄國慶煙火。（圖／高雄市觀光局提供）

不少網友留言狂讚「我愛高雄」、「高雄煙火好漂亮」、「小戴最棒」、「生日快樂 臺灣加油 高雄加油」、「我高雄人我驕傲」。

▲總統蔡英文出席2021國慶焰火晚會。（圖／高雄市政府）

▲▼總統蔡英文出席2021國慶焰火晚會。（圖／高雄市政府）

▲總統蔡英文出席2021國慶焰火晚會。（圖／高雄市政府）

在煙火施放前，高雄市政府特別安排精彩國慶晚會，除了多位防疫英雄搭乘文化遊艇來到舞台區，觀賞煙火表演外，代表台灣征戰東京奧運、帕運的選手們，包含高雄之光戴資穎也共同來到高雄港，一起慶祝雙十國慶日。

▼高雄市政府邀請防疫英雄、東奧、帕奧英雄共同搭乘遊艇欣賞精彩煙火。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚會表演。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚會表演。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚會表演。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁致詞時表示，感謝防疫人員及市民朋友，維持高雄58天零本土確診個案，沒有大家團結防疫，今天大家也不可能坐在這裡，愛在疫情時蔓延，信心從戰役而生。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市長陳其邁上台致詞，祝中華民國 台灣生日快樂，大家有美好深刻的夜晚。（圖／記者賴文萱翻攝）

從2019年疫情爆發，國際上面對各種重大衝擊，然而台灣醫護人員及國人齊心合作，不僅讓全世界看到台灣防疫成就，也盡己所能幫助其他國家，同時也感謝在我們困難時，國際友人協助在疫苗供應不穩定情況下，伸出援手，大家共同團結抗議，他特別代表市民感謝總統蔡英文的努力，讓高雄有機會對外展現出高雄的美好。

▲▼國慶煙火高雄出現絕美夕陽，85大樓晚間也點燈「平安 加油」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼攝影迷在制高點等候拍攝國慶煙火，而85大樓晚間也點燈「平安 加油」。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼國慶煙火高雄出現絕美夕陽，85大樓晚間也點燈「平安 加油」。（圖／記者吳世龍攝）

一名攝影迷說，他昨天早上8點多就來搶位置，沒想到現場早就被腳架排滿，他只搶到第3排的位置；另也有民眾在車上睡一晚，就為了先佔好晚上看煙火的寶位。

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

雖然這次國慶煙火因應防疫關係有管制進場人數，但高雄市政府也公布高雄港區周邊15個最佳觀賞點，搭乘大眾運輸後僅需步行20分鐘內皆可到達，「用走的就會到」是本次賞焰的一大特色。

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火最佳觀賞點。（圖／高雄市政府提供）

不少遊客遠從台北、台中、嘉義等地南下高雄遊玩，一名爸爸表示，早上帶家人先搭輕軌、捷運把高雄玩了一遍，晚上就要在飯店附近附近等煙火，只要走出飯店就能看得到。一名從台中南下的阿姨則大力稱讚，高雄不錯！很好的地方，因為路途很遙遠，她們很早出發，才有機會把高雄玩透透。

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火觀賞點步行指南。（圖／高雄市政府提供）

►零廚藝照樣能裝賢慧！

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