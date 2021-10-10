國慶煙火自己放？新店放炮怪男又出沒　凌晨天橋「15連發炸天」

▲民眾目擊煙火從天橋上射出 。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新店區10日凌晨4時許，一名有「亂放炮」前科的男子，自行到中興路二段上的天橋上，拿起15連發沖天炮，直接點火施放，頓時煙火沖天，炮聲劃破寂靜的夜晚，附近民眾被爆炸聲驚醒，拿起手機報警。警方在天橋上找到燒完的煙火紙盒，已鎖定這名放炮怪男的車牌號碼，將全力追緝他到案。

▲警方在現場找到燃放過的沖天炮紙盒。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，這名涉及亂放炮的邱姓男子並非首次犯案，日前就因與人爆發行車糾紛，竟在三經半夜跑到對方住處，施放煙火洩憤，之後因案被羈押期滿釋放後，還趁著司法空檔，繼續亂放炮惹事，為地方頭痛人物。

張北里里長鄭富濃表示，當時聽到爆炸的聲音便趕緊起床，騎摩托車出來查看是誰放炮，但對方這時已經施放完畢離開，懷疑這次的放炮男與之前的放炮怪客為同一人。這次深夜的炮響把小朋友都從睡夢中驚醒，希望警方能趕快偵破，還給民眾安寧的居住環境。

碧潭派出所上午4時34分獲報，出動警力前往查看，在天橋上找到施放完的15連發沖天炮紙盒，已做為證物帶回，經調閱監視器，鎖定一輛涉嫌重大的轎車，比對車牌資料後，查出車主為一名有亂放炮前科的邱姓男子，將循線通知他到案說明，全案依社會秩序維護法偵辦。

▲一名有亂放炮前科的邱姓男子，在國慶日凌晨跑到天橋上施放沖天炮。（圖／記者游宗樺攝）