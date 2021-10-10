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搶國慶煙火「海景第一排」！攝影迷昨早8點卡位傻眼...已經剩縫隙

記者賴文萱／高雄報導

國慶煙火今晚將於高雄施放，卡位大戰已經提前登場，不少攝影迷為了搶「海景第一排」絕佳視角捕捉下最美的煙火照片，昨天一早就到現場等候。一名攝影迷說，他昨天早上8點多就來搶位置，沒想到現場早就被腳架排滿，他只搶到第3排的位置；另也有民眾在車上睡一晚，就為了先佔好晚上看煙火的寶位。

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

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▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

今晚8點國慶煙火將施放近2萬發，其中，12吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放時間長達30分鐘。煙火段落除了在模擬影片中已曝光的特殊造型潛艇煙火，更有向國際友人感謝、向東奧英雄致敬的隱藏版煙火。

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼攝影迷昨天早上8點就到置高點卡位，沒想到海景第一排早被搶光。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

不少攝影迷為了卡位搶「海景第一排」的絕佳拍攝視角，昨天一早就提前到置高點卡位，一名攝影迷表示，他昨天早上8點多就來，沒想到還有人比他更早，他只剩下第3排的位置。一名年輕的攝影迷則說，他跟社團朋友特地從台北南下高雄，就是為了來拍國慶煙火，但到的時候已經很多人了。

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲為了搶國慶煙火的絕佳視野，有民眾甚至前一晚睡車上卡位。（圖／記者賴文萱翻攝）

另一對夫妻則是提前一晚開車到煙火施放位置的周邊先搶好位置，甚至還直接在車上睡一晚，該名太太說，昨天來的時候，上面的好位子都滿了，本來以為已經夠早了，但有嚇到大家都比他們更早。

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火最佳觀賞點。（圖／高雄市政府提供）

雖然這次國慶煙火因應防疫關係有管制進場人數，但高雄市政府也公布高雄港區周邊15個最佳觀賞點，搭乘大眾運輸後僅需步行20分鐘內皆可到達，「用走的就會到」是本次賞焰的一大特色。

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國慶煙火超吸客，不少旅客遠從外縣市來高雄遊玩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

不少遊客遠從台北、台中、嘉義等地南下高雄遊玩，一名爸爸表示，早上帶家人先搭輕軌、捷運把高雄玩了一遍，晚上就要在飯店附近附近等煙火，只要走出飯店就能看得到。一名從台中南下的阿姨則大力稱讚，高雄不錯！很好的地方，因為路途很遙遠，她們很早出發，才有機會把高雄玩透透。

▲▼高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄國慶煙火觀賞點步行指南。（圖／高雄市政府提供）

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