國慶煙火今晚8點狂放2萬發　高雄85大樓點燈「平安加油」好暖

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

今晚8點國慶煙火將在高雄施放近2萬發，其中，12吋及16吋大口徑高空煙火彈達百發以上，為歷年最多，預計施放時間長達30分鐘。不少攝影迷為搶拍煙火提早卡位，也意外先捕捉到絕美的高雄夕陽美景，另外，高雄85大樓晚間也點燈排字「平安 加油」。

▲▼攝影迷等候國慶煙火，先捕捉到高雄的絕美夕陽。（圖／記者吳世龍攝）

國慶煙火今晚將於高雄施放，卡位大戰已經提前登場，不少攝影迷為了搶「海景第一排」絕佳視角捕捉下最美的煙火照片，昨天一早就到現場等候。漫長的等候過程相當辛苦，但今天傍晚高雄出現橘紅漸層夕陽唯美景色，也讓攝影迷大呼滿足搶拍；也有攝影迷發現高雄85大樓點燈排字出「平安 加油」，讓人格外感到溫馨。

▲▼攝影迷在制高點等候拍攝國慶煙火，而85大樓晚間也點燈「平安 加油」。（圖／記者吳世龍攝）

一名攝影迷說，他昨天早上8點多就來搶位置，沒想到現場早就被腳架排滿，他只搶到第3排的位置；另也有民眾在車上睡一晚，就為了先佔好晚上看煙火的寶位。

▲高雄國慶煙火。（圖／高雄市政府提供）

▲▼高雄國慶煙火晚間登場，腳架卡位大戰提前開打。（圖／記者賴文萱翻攝）

雖然這次國慶煙火因應防疫關係有管制進場人數，但高雄市政府也公布高雄港區周邊15個最佳觀賞點，搭乘大眾運輸後僅需步行20分鐘內皆可到達，「用走的就會到」是本次賞焰的一大特色。

▲高雄國慶煙火最佳觀賞點。（圖／高雄市政府提供）

不少遊客遠從台北、台中、嘉義等地南下高雄遊玩，一名爸爸表示，早上帶家人先搭輕軌、捷運把高雄玩了一遍，晚上就要在飯店附近附近等煙火，只要走出飯店就能看得到。一名從台中南下的阿姨則大力稱讚，高雄不錯！很好的地方，因為路途很遙遠，她們很早出發，才有機會把高雄玩透透。

▲高雄國慶煙火觀賞點步行指南。（圖／高雄市政府提供）