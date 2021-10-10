3Q粉嗨爆！陳柏惟合體林昶佐反罷免　高喊台灣要「轉骨」

記者唐詠絮／台中報導

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，接連遭爆出肇逃、涉賭黑歷史，藍營人士下猛藥狠批，今天下午台北市立委林昶佐、名嘴王瑞德到台中聯手力挺「反罷免」，現場士氣高昂、支持民眾加油聲不斷，恰巧林昶佐也是被藍營點名的罷免對象，因此陳柏惟說要讓台灣人民喝下「轉骨湯」，勢必要反轉台灣民主的未來。

▲陳柏惟(中)與立委林昶佐(左)及名嘴王瑞德(右)。（圖／記者白珈陽翻攝，以下同）

罷免林昶佐二階段連署於昨(9)日送抵台北市選舉委員會，台北市議員鍾小平跟領銜人鄭大平，一共蒐集了3萬3千份連署書，超過2萬4000份的門檻，才能進行罷免投票，最後需獲得6.1萬張同意票，罷免案即可過關。

▲陳柏惟與立委林昶佐。

今天下午林昶佐與王瑞德到台中與陳柏惟合體，前縣長廖永來、前國防部長蔡明憲、長老教會等人皆現身力挺，並在烏日寶林寺與支持鄉親召開1023反惡霸座談會並開直播，粉絲不僅跟隨在陳柏惟身邊，還遞水要合照簽名。

「我就是不爽」，王瑞德說林、陳2年輕立委表現這麼優秀，卻無法拿出具體的項目，誰沒有過去？陳柏惟擔任立委1年9個月以來沒有貪污、沒有買票、沒有包娼包賭，沒有做這些事憑甚麼被罷免，這真的很令人生氣。

▲名嘴王瑞德。

林昶佐上周五才忙完振興專案，今天原本要先去為陳柏惟舉牌，他指出，「我真的看不過去了」，看到在地人聲援的支持力量，看得令人感動，尤其陳柏惟在立法院問政的表現更是可圈可點，公開透明，被公督盟連續2年評為優質立委，對手輸不起不敢跟他討論具體事實，只能拿過去的歷史來抹黑，請鄉親共同守護陳柏惟，守護台灣的未來。

陳柏惟也強調，要讓台灣民眾喝下這碗「轉骨湯」，勢必要在這次讓台灣「轉骨成功」，雖然現在他面臨的是被鋪天蓋地的被抹黑，但他相信只要全國一心，度過這一關，更需要全民的支持與力挺，台灣才有未來，「1023反惡霸，3Q」。