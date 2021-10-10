勸陳柏惟別再哭了！　徐巧芯翻「這段質詢」：不只搞笑更撕裂社會

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟面臨罷免危機，數度在公開的聲援場合中落淚。對此，徐巧芯10日於臉書指出，陳柏惟的質詢不只是搞笑，更是撕裂社會，並諷刺他「不要再哭了，哭不能解決問題。」

徐巧芯表示，戳破了陳柏惟在立法院質詢率100%的問題，指出他雖然都有去質詢但內容不是荒謬就是極端言論，並認為這樣的立委不適任。這引出了基進黨的護航仔說「國民黨也有人問政沒營養啊」。

徐巧芯批評，陳柏惟的質詢品質已經低劣到，自己同黨的人只能挑出他們認為國民黨最爛的發言來比較？這只是證明了陳柏惟也很爛而已，根本可以算是高級黑。

徐巧芯指出，陳柏惟在國會問政荒腔走板的紀錄至少有15次以上，且他的質詢不只是搞笑，更是撕裂社會。在僑委會的質詢中，他質詢委員長「全世界最大的中國城在哪裡？」吳委員長回答「紐約」，陳柏惟則說「我認為是台北，因為我們的西南方是成都、重慶、四川，右手邊是松江、龍江，我不知道這和台灣有什麼關係。」

徐巧芯反問，這段話想要表達什麼意義？陳柏惟或者基進黨要不要出來說明一下把台北說成全世界最大「中國城」的意思是什麼？台北人不是台灣人？

徐巧芯表示，陳柏惟標榜自己質詢率百分百，卻都是這類丈二金剛摸不著頭腦的內容，基進黨還要繼續護航，蘇貞昌還要再繼續稱讚陳柏惟是「有為有守好青年」嗎？

徐巧芯也向陳柏惟喊話，「請不要再哭了！哭沒有用，哭不能解決問題。」並指出，他以前確實以意識形態羞辱、霸凌過很多人，當時有將心比心，思考過這樣做別人會不舒服、會想哭嗎？「你沒有。被你欺負過的人都沒有哭了，你到底在哭什麼哭？！」

徐巧芯呼籲，10/23是罷免投票日，罷免是人民的權力。陳柏惟團隊說刪Q是惡罷，可明明肇事逃逸的人才是惡霸。

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