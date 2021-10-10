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維護學童用路安全！中華車會邀台中50名小朋友「體驗國際賽道」

▲▼中華車會邀台中弱勢兒少體驗國際賽道。（圖／麗寶國際賽車場提供）

▲▼中華車會邀台中弱勢兒少體驗國際賽道。（圖／麗寶國際賽車場提供，下同）

地方中心／台中報導

致力推廣正確道路交通安全觀念的CTAF中華車會，今日在麗寶國際賽車場第二屆賽道嘉年華中舉辦「為孩童安全上路」活動，現場邀請50位小朋友，實際體驗國際級賽道與道路安全課程，大家都是第一次踏進國際等級賽車場，還看到許多超級跑車，興奮的直呼，「太酷了！好厲害喔！」

▲▼中華車會邀台中弱勢兒少體驗國際賽道。（圖／麗寶國際賽車場提供）

根據統計，每年有九千多位0-12歲兒童發生交通事故，顯示交通安全知識對學童的重要性，為推廣兒童道路安全教育，並配合今年10月為交通部全國道路安全推廣月，中華車會10日舉辦「為孩童安全上路」活動，臺中市政府交通局長葉昭甫、運動局長李昱叡、社會局長彭懷真與臺中市交通警察大隊隊長陳松寅一同到場響應。

▲▼中華車會邀台中弱勢兒少體驗國際賽道。（圖／麗寶國際賽車場提供）

今天邀請50位台中市的弱勢兒少，與守護家庭小衛星計畫的課後照顧據點兒童，一起體驗麗寶國際賽車場大賽道，搭乘賽道導覽車，體驗台灣唯一FIA國際認證、超過3.5公里大賽道，並由警用大型重機領隊、中華車會Safety Car依序跟隨同行，還有隨車宣導步行、騎腳踏車、搭汽機車的安全守則….等道安課程，許多小朋友對賽車充滿好奇，行前還請爸媽一再確認活動，只希望今天能順利登上賽道，而終於能看到夢寐以求的賽車比賽也讓小朋友相當雀躍興奮。

▲▼中華車會邀台中弱勢兒少體驗國際賽道。（圖／麗寶國際賽車場提供）

除了寓教於樂的道路安全宣導活動， Ford Focus麗寶挑戰賽、超級房車賽排位賽今天也依序展開，為了搶奪明日正式比賽的最佳出發位置，各組選手競爭激烈，10/11賽事最終日將會有Ford Focus的ST-Line組、ST-Wagon組+5D組，還有超級房車賽N2000+S2000組， TCR+TURBO組，獎落誰家，明日揭曉！預計將吸引大批賽車迷前來應援與朝聖。

▲▼中華車會邀台中弱勢兒少體驗國際賽道。（圖／麗寶國際賽車場提供）

麗寶國際賽車場推出觀賽套票，每組350元，且憑本屆觀賽手環即享麗寶樂園渡假區各項優惠，包括水陸擇一門票$499、天空之夢摩天輪$150優惠價，與麗寶Outlet眾多品牌最低85折優惠及麗寶福容大飯店KTV包廂買一小時送一小時等多項優惠券；賽車場內則有周邊活動及攤位，包括百萬跑車會師的俱樂部走行會、由國宴主廚阿基師駐點推廣福粵樓正宗港點、精品與韓國商品展等。

▲▼中華車會邀台中弱勢兒少體驗國際賽道。（圖／麗寶國際賽車場提供）

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