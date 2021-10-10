「圓規」首波雨勢今晚殺到！明、後天距台最近　陸警機率仍未排除

▲圓規颱風首波雨勢預計將於今天晚上逐漸影響台灣。（圖/翻攝自中央氣象局）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局預報資料，受圓規颱風外圍雲系和東北風影響，今（10）晚開始，迎風面的東半部、北部就會開始出現局部短暫雨，北部山區、宜蘭地區降雨晚上至明天開始逐漸明顯。明天起，東半部、北部山區雨量有機會達到大雨至豪雨等級，不排除有豪雨以上雨勢發生機率。氣象局表示，預計晚間發布海上颱風警報，陸上警報機率未完全排除。

中央氣象局資訊顯示，今年第18號輕度颱風圓規，14時的中心位置在北緯17.5度，東經128.1度，以每小時27公里速度，向西北進行，七級風暴風半徑已達150公里。

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交通部中央氣象局今天下午舉行線上記者會，課長林秉煜表示，今天上半天東半部、大台北地區有零星降雨發生，但整體而言仍是多雲到晴，東半部高溫可來到29至31度間，西半部則受到東風沉降影響，今天下午苗栗測得38.3度、新竹地區也測得37.7度高溫。西半部今天下午整體高溫則在34至36度。

▲入夜後北部、東半部至明天需開始提防圓規颱風帶來的雨勢。（圖/翻攝自中央氣象局）

林秉煜分析，圓規颱風目前結構正在重整、增強中，其外圍雲系北邊與南邊都有強對流，未來預計朝西北轉西通過巴士海峽，明、後兩天距離台灣最近，明天預計就會來到呂宋島東北處近海，若路徑維持不變，氣象局預計於今天晚間發布海上颱風警報，陸上警報機率未完全排除。

林秉煜談到，颱風逐漸逼近台灣是受到其外圍雲系和東北風影響，今天晚間開始，迎風面的東半部、北部就會開始出現局部短暫雨，北部山區、宜蘭地區降雨晚上至明天開始逐漸明顯。明天起，東半部、北部山區雨量有機會達到大雨至豪雨等級，不排除有豪雨以上雨勢發生機率，明天又適逢收假日，若民眾要行經蘇花公路一帶，務必留相關行車資訊。

另外，受到颱風外圍環流影響，氣象局也已發布陸上強風警示，明天起臺南以北、東半部、恆春半島，以及蘭嶼、綠島，和澎金馬等地沿海及空曠地區將有9至12級強陣風，內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大；今天桃園以北、東南部、恆春半島、離島綠島和蘭嶼沿海空曠地區及金門、馬祖也易有8至9級強陣風，民眾連假期間若要去海邊戲水務必留意。

氣象局也發布長浪即時訊息，今天基隆北海岸、西南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海易有長浪發生，目前屏東小琉球已觀測到浪高1.5米左右的長浪。

▲圓規颱風預計通過巴士海峽後朝海南島前進。（圖/翻攝自中央氣象局）