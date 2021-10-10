林昶佐批國民黨人格毀滅陳柏惟　「接著拿鐵棍攻擊潑糞都不意外」

▲台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機，無黨籍立委林昶佐南下台中力挺。（圖／林昶佐辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟面臨罷免危機，無黨籍立委林昶佐10日表示，國民黨無視陳柏惟的問政表現，反倒進行人格毀滅的抹黑攻擊，「真的看不下去」，更反批在立法院比不上認真專業就罷免別人，甚至瘋狂抹黑，「接著他們拿鐵棍來攻擊柏惟、甚至潑糞，我都不會意外」。

林昶佐10日下午發布新聞稿表示，國民黨對陳柏惟發動罷免，近期並以各種所謂爆料來抹黑其人格，他今天主動南下台中到路口為陳柏惟舉牌，並參加陳柏惟舉辦的座談會，用行動來展現力挺陳柏惟的決心。

林昶佐表示，萬華地區受到疫情影響嚴峻，他近來一直在處理在地復甦的振興工作，但看到國民黨無視陳柏惟的問政表現，反倒進行人格毀滅的抹黑攻擊，真的看不下去，他不會考慮未來是否將同樣遭到報復性罷免的政治攻擊，懇請大家留下陳柏惟這席守護國家意識、問政認真的立委。

林昶佐指出，陳柏惟在國會問政時，無論質詢率、出席率都是百分之百，還定期和鄉親報告問政成果，公開透明，也因此才進來立法院不久，就獲得2次優秀立委的肯定。

▲林昶佐站上台中街頭舉牌力挺陳柏惟。（圖／林昶佐辦公室提供）



林昶佐再指，反觀國民黨有立委0提案，卻還對陳柏惟提出罷免，最近甚至還出現「顏家講前科、連家講暴富」這種諷刺的攻擊，就是要對陳柏惟無所不用其極的人格抹殺，讓人不齒。

林昶佐強調，他這段時間都在協助萬華振興，但是看到這些誇張的抹黑，真的看不下去，因此特別在連假期間來力挺陳柏惟。

林昶佐也說，台灣在向前進的路上，不只是在國際上要抵抗惡霸中國，更要在國內抵抗保守退步勢力，陳柏惟不僅是堅守國家立場、國家意識的立法委員，更證明政治是可以認真的就事論事、理性監督。

林昶佐批評，反觀國民黨就是道理講不贏人，就拿鐵棍、鐵釘、豬腦、內臟來癱瘓議事，在立法院比不上認真專業就罷免人，甚至瘋狂抹黑，難道台灣要變成不講道理的地方，「接著他們拿鐵棍來攻擊柏惟、甚至潑糞，我都不會意外」。

林昶佐認為，守護陳柏惟不是單純要讓他繼續當立委，而是要讓台灣越來越好，如果國民黨覺得有比陳柏惟更專業、更會理性監督、論辯政策的人選，歡迎在2024推出來，讓大家「聞香」一下，而非用現在這種人格毀滅的抹黑方式推動罷免，讓過去在立法院評鑑吊車尾的立委重新回來。

林昶佐呼籲，他要拜託鄉親出來投出反對罷免票，守護陳柏惟，也讓國民黨知道他們的做法是不對的，也特別歡迎台中的朋友，在守住陳柏惟之後，有空到台北的中正萬華，一起支持萬華大振興。

▼林昶佐呼籲鄉親投下反對罷免票守護陳柏惟。（圖／林昶佐辦公室提供）

